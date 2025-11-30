Slušaj vest

Jedan ukras na vašem stolu je izvor bede i gubitka novca i najbolje da ga odmah uklonite. Mnogi od nas imaju naviku da stavljaju zaštitno staklo na stolove, bilo da se radi o trpezarijskom ili klub stolu u dnevnoj sobi.

To je navika još iz stare Jugoslavije, gde su domaćice verovale da staklo šiti površinu stola. I, da, tu ima logike, jer su neki od tih stolova trajali i po deceniju- dve.

A šta kaže feng shui?

Ipak, Kinezi nisu saglasni sa ovim našim „običajem“. Kao prvo, oni veruju da stvari u kući treba često menjati. Posebno stare stvari treba zameniti novim.

Foto: Shutterstock

Oni veruju da staklo na stolu odnosi prihod jer je staklo element voda i samim time, prihod i finansije se odlivaju. Dakle, pored toga što se smatra da je staklo demode, sad znate da vam negativno utiče i na finansije i na protok novca.

Iako zaštitno staklo štiti sto od ogrebotina i oštećenja, kineska filozofija sugeriše da ono može negativno uticati i na finansije te protok u domu.

Element vode, koji staklo simbolizuje, navodno “odnosi prihod”. To znači da dugoročno može doprineti gubitku novca. Dakle, pored estetskih i praktičnih razloga, možda je vredno razmisliti o uklanjanju stakla.

Dopustite da vaš sto i prostor „dišu“, a uz to i da vaša finansijska energija ostane netaknuta.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

