Mašina za sudoveje pravi heroj kuhinje, ali stručnjaci za čišćenje upozoravaju da postoji niz predmeta koji ne podnose visoke temperature i koji mogu da se oštete od pritiska koji se u njoj stvara tokom pranja.

Ako želite da vaša specijalna posuda, tanjir bake ili bakarni lonac traje godinama, moraćete da odvojite par minuta i operete ih ručno.Stručnjaci su napravili spisak predmeta koje ne treba prati u mašini za sudove i pojedini sa spiska će vas zaista iznenadite:

1. Tiganj od livenog gvožđa

Ako ga stavite u mašinu, uništićete premaz koji je na njemu nanet i počeće da se lepi. Najbolje je prati ručno, koristeći ulje ili so.

2. Drveni kuhinjski pribor

Kašike, spatule i drugi drveni alati lako će da se deformišu i pokupe vlagu u mašini.

3. Drvene daske za sečenje

Topla voda može da ošteti završni sloj i da daske iskrivi ili učini da napuknu. Umesto toga, operite ih blagim rastvorom ili sapunom i vodom.

4. Bakini vintage tanjiri



Porcelan ili tanjiri sa zlatnim detaljima lako se oštećuju u mašini. Ručno pranje čuva ih generacijama.

5. Presa za beli luk

Sitne rupice pune paste od belog luka neće se u potpunosti očistiti u mašini. Bolje ručno prati da bude potpuno čista.

6. Termo šolje i putni lončići

Proverite uputstvo proizvođača, neke mogu u mašinu, ali većina će izgubiti izolaciju.

7. Tegle sa etiketama

Papirne etikete i lepak mogu se odlepiti i začepiti filter u mašini. Pre pranja ih uklonite.

8. Aluminijumski sudovi

Aluminijum može da promeni boju i ošteti se. Perite ručno.

9. Rende za sir

Sir može ostati u rupicama i nakon ciklusa. Ručno pranje sunđerom ili četkom osiguraće čistoću.

10. Kvalitetni kuhinjski noževi

Mašina može oštetiti oštrice i drške. Drvene drške posebno pucaju i suše se. Noževe sa plastičnim drškama i posebne držače za noževe čine izuzetkom.

11. Bakarni lonci, tiganji i šolje

Bakar gubi boju i sjaj u mašini. Ručno pranje je sigurno.

12. Posuđe sa nelepljivim slojem

Neki proizvođači kažu da može u mašinu, ali s vremenom se sloj oštećuje. Ručno pranje produžava vek trajanja.

13. Kristal

Neki kristal može u mašinu, ali vruća voda i deterdžent ostavljaju mrlje i zamućenja. Antikni i ručno oslikani komadi uvek peru ručno.

