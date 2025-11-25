Ovih 13 stvari nipošto ne perite u mašini za sudove: Bar polovinu s ove liste ste sigurno bar nekada ubacili u nju
Mašina za sudoveje pravi heroj kuhinje, ali stručnjaci za čišćenje upozoravaju da postoji niz predmeta koji ne podnose visoke temperature i koji mogu da se oštete od pritiska koji se u njoj stvara tokom pranja.
Ako želite da vaša specijalna posuda, tanjir bake ili bakarni lonac traje godinama, moraćete da odvojite par minuta i operete ih ručno.Stručnjaci su napravili spisak predmeta koje ne treba prati u mašini za sudove i pojedini sa spiska će vas zaista iznenadite:
1. Tiganj od livenog gvožđa
Ako ga stavite u mašinu, uništićete premaz koji je na njemu nanet i počeće da se lepi. Najbolje je prati ručno, koristeći ulje ili so.
2. Drveni kuhinjski pribor
Kašike, spatule i drugi drveni alati lako će da se deformišu i pokupe vlagu u mašini.
3. Drvene daske za sečenje
Topla voda može da ošteti završni sloj i da daske iskrivi ili učini da napuknu. Umesto toga, operite ih blagim rastvorom ili sapunom i vodom.
4. Bakini vintage tanjiri
Porcelan ili tanjiri sa zlatnim detaljima lako se oštećuju u mašini. Ručno pranje čuva ih generacijama.
5. Presa za beli luk
Sitne rupice pune paste od belog luka neće se u potpunosti očistiti u mašini. Bolje ručno prati da bude potpuno čista.
6. Termo šolje i putni lončići
Proverite uputstvo proizvođača, neke mogu u mašinu, ali većina će izgubiti izolaciju.
7. Tegle sa etiketama
Papirne etikete i lepak mogu se odlepiti i začepiti filter u mašini. Pre pranja ih uklonite.
8. Aluminijumski sudovi
Aluminijum može da promeni boju i ošteti se. Perite ručno.
9. Rende za sir
Sir može ostati u rupicama i nakon ciklusa. Ručno pranje sunđerom ili četkom osiguraće čistoću.
10. Kvalitetni kuhinjski noževi
Mašina može oštetiti oštrice i drške. Drvene drške posebno pucaju i suše se. Noževe sa plastičnim drškama i posebne držače za noževe čine izuzetkom.
11. Bakarni lonci, tiganji i šolje
Bakar gubi boju i sjaj u mašini. Ručno pranje je sigurno.
12. Posuđe sa nelepljivim slojem
Neki proizvođači kažu da može u mašinu, ali s vremenom se sloj oštećuje. Ručno pranje produžava vek trajanja.
13. Kristal
Neki kristal može u mašinu, ali vruća voda i deterdžent ostavljaju mrlje i zamućenja. Antikni i ručno oslikani komadi uvek peru ručno.
(Kurir.rs/Glossy)
Pogledajte video: Trik sa limunom za mašinu za sudove