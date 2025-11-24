Slušaj vest

Da li ste znali da postoji biljka čiju su moć prepoznali svi veliki proroci, a čiji se blagotvorni uticaj na zdravlje spominje u dva najveća sveta spisa? Nije reč o legendi. U pitanju je Božja biljka, odnosno crni kim (lat. Nigella sativa), mala, ali moćna semenka poreklom iz jugozapadne Azije.

Ona je jedina biljka koja se pominje i u Bibliji i u Kuranu, a islamski poslanik Muhamed je jasno govorio: "Crni kim leči sve bolesti osim smrti".

Crni kim Foto: Profimedia

Da ne bi bilo zabune, ova biljka nije u srodstvu s kimom kakvog poznajemo u našoj kuhinji i koji rado posipamo po kiflicama. Radi se o crnom kimu, čije se semenke koriste više od 2000 godina u medicini. Njegovu moć su cenili još u drevnom Egiptu. Njegova duga i dokumentovana istorija daju mu neprocenjivu verodostojnost, mnogo pre nego što ga je savremena nauka otkrila.

Čista jetra i snažan imunitet: Zašto je crni kim čudo?

Ono što ovu semenku čini toliko posebnom je njen izuzetno širok spektar delovanja. Ona nije samo dodatak, već pravi saveznik za zdravlje. Posebno se ističe njena moć da čisti jetru i oporavi je nakon izlaganja toksinima. Deluje kao snažan prirodni detoks.

Istovremeno, ne treba zaboraviti ni njeno blagotvorno dejstvo na digestivni trakt. Redovnom upotrebom uspešno leči nadutost i rešava druge probavne smetnje, vraćajući mir u stomak. Najvažnije, crni kim je poznat po tome što direktno jača imunitet, boreći se protiv gljivičnih, bakterijskih i virusnih infekcija, kao i raznih upala.

Dodatni darovi iz prirode

Crni kim Foto: Profimedia

Osim što je odličan za imunitet, crni kim pomaže i kod mnogih drugih tegoba. On reguliše hormone, pomaže kod kožnih oboljenja, ublažava simptome alergija, jača krvne žile, pa čak i pospešuje proizvodnju mleka kod dojilja. Toliko je svestran da ga tradicionalna medicina smatra rešenjem za gotovo sve.

Kako koristiti Božju biljku: Ulje ili semenke?

Crni kim možete nabaviti u obliku semenki ili, što je popularnije, kao ulje. Ulje crnog kima je koncentrovano i najčešće se pije po jedna kafena kašičica dnevno, pre jela, kao deo vašeg dnevnog rituala za jačanje. Semenke možete jednostavno dodavati u salate, jogurt ili jesti same. Bilo da se borite protiv raznih upala, ili jednostavno želite da ojačate svoje krvne sudove, redovna i umerena upotreba crnog kima je najvažnija.

Nema sumnje, malo je namirnica koje imaju tako dugu i potvrđenu istoriju i takvu moć kao crni kim. Uvrstite ovu Božju biljku u svoju svakodnevnu ishranu i uverite se zašto je ona jedina koja je zaslužila da bude zapisana u najvećim religijskim tekstovima sveta. Osetićete snagu i vitalnost koju vam pruža sama priroda.

