Slušaj vest

Pre više od deset godina, Britanka Džilijan Bejford osvojila je vrtoglavih 190 miliona funti na EuroMillions lutriji. Iako je verovala da će taj dobitak svima doneti lakši i bezbrižniji život, ispostavilo se da je novac postao izvor najveće tuge i gubitaka u njenoj porodici.

U iskrenom razgovoru za britanske medije, Džilijan je priznala da se njen svet potpuno preokrenuo — ali ne onako kako je očekivala. Umesto zahvalnosti i zajedništva, dobila je zavist, nezadovoljstvo i zahteve koji nikad nisu prestali.

Nakon što je osvojila dobitak, velikodušno je podelila oko 20 miliona funti članovima svoje porodice. Prvo je otplaćivala dugove koji su godinama pritiskali njenog oca i brata, uključujući gotovo 900.000 funti proisteklih iz neuspelih porodičnih biznisa. Zatim je kupila stan roditeljima koji su ranije živeli u kamp-prikolici, nadajući se da će im time pružiti sigurnost.

Britanka osvojila 190 miliona Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Ali samo devet meseci nakon što je pokušala da svima olakša život, došla je do prvog ozbiljnog razočaranja. Roditelji su je pritisnuli da bratu obezbedi dodatnih 800.000 funti za novi posao. Ona je pristala — ali zahvalnost nikada nije dočekala. Naprotiv, brat je ubrzo prekinuo kontakt s njom i organizovao sopstveno venčanje na koje nije bila ni pozvana.

„Zaboravili su odakle dolaze“, rekla je Džilijan, razočarana time što novac, umesto da spaja, često razdvaja.

Njena majka je kasnije tvrdila da im ćerka „nije dala onoliko koliko priča da jeste“, dok Džilijan smatra da je problem mnogo dublji — da je novac probudio pohlepu, takmičenje i loše namere. „Razmeću se time koliko imaju. Misle da novac govori umesto njih. A zapravo je sve to veoma ružno“, priznala je.

Nažalost, pukotine se nisu pojavile samo u odnosima sa roditeljima i bratom. Samo 15 meseci nakon dobitka, Džilijan i njen tadašnji suprug Adrian odlučili su da se rastanu. On je javno priznao da je ogromna suma novca postala izvor stresa i da je pritisak upravljanja tim bogatstvom potpuno razorio njihov brak.

Dok je Džilijen nakon razvoda osnovala novu porodicu, Adrijan nije imao toliko sreće. Uprkos tome što je 4 puta pokušavao zajednički život sa različitim ženama, nije uspeo da sačuva odnos. Naime, sve su ga ostavile čim bi se uselile u luksuznu vilu koju je na kraju prodao po veoma nižoj ceni od one za koju ju je kupio.

Međutim, njihovim nesrećama nije bilo kraja, saobraćajna nezgoda koju je doživeo njihov sin Kameron pričinila im je veliki stres. Naime, u septembru 2021. ovaj tinejdžer, tada 13-godišnjak, udario je svojim kvadom u automobil svoje sestre Ejmi (17) na njihovom privatnom imanju. Kameron je pao u komu, ali se srećom oporavio.

Stručnjaci kažu da je ovo čest scenario. Savetnica Emili Irvin ističe da veliki dobitak ne donosi samo luksuz i sigurnost — već i komplikovane porodične odnose, uvređenu sujetu, očekivanja i nezadovoljstva koja dolaze iznenada. Zato savetuje da se dobitnici konsultuju sa profesionalcima koji će im pomoći da postave granice i sačuvaju mentalni mir.

Džilijan danas živi povučeno u Škotskoj, svesna da je osvojila bogatstvo, ali izgubila nešto mnogo vrednije — mir u porodici.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Sociolog o pravim i lažnim igrama: