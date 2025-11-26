Slušaj vest

Majstori poslastičarstva tvrde da je upravo sirup ono što pravi razliku između običnog i vrhunskog deserta.

Kada je dobro skuvan, miris slatkog sirupa ispuni celu kuću, baklava dobije zlatnu boju, a zalogaj se topi čim dotakne nepce. To je više od kuvanja, mali ritual koji budi sećanja i donosi onu toplinu domaće trpeze.

Sastojci:

500 g šećera

300 ml vode

sok i nekoliko kolutova limuna

kašika meda (po želji)

par karanfilića ili malo narandžine kore za miris

Baklava Foto: Lana_M / Alamy / Profimedia





Priprema:

U šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte na umerenoj temperaturi. Dodajte limun i začine i ostavite da lagano krčka 10–15 minuta, dok sirup ne dobije gušću strukturu. Sklonite sa ringle i potpuno ohladite.

Najbolji trik je da se kombinuju različite temperature, ili vruću baklavu prelijte hladnim sirupom, ili suprotno. Tako se postiže savršena tekstura i slatkoća koja ravnomerno prodire u svaki sloj.

Male izmene daju lični pečat, ali jedno ostaje ključno, dobar preliv mora biti gust, sjajan i ravnomerno raspoređen kako bi baklava zablistala u punom sjaju.

(Kurir,rs/Informer)

VIDEO: Jednostavne baklave u par koraka: