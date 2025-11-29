Posna pogača koja miriše na tradiciju: Meka kao duša i preukusna!
Posna pogača nije samo jelo - ona je obred. Sprema se za Badnje veče, za slavsku trpezu, za dane posta i one trenutke kada želimo jednostavnost i tradiciju u najčistijem obliku.
Sastojci:
500 g mekog brašna
1 kesica suvog kvasca (ili 20 g svežeg)
1 kašičica šećera
1 kašičica soli
250-300 ml mlake vode
50 ml ulja
1 kašika sirćeta (za elastičnost testa)
malo brašna za rad
ulje za podmazivanje
Priprema:
1. Priprema kvasca
U manju činiju sipati mlaku vodu, dodati šećer i kvasac, pa ostaviti 5-10 minuta da se aktivira. Kvasac treba da zapeni - to znači da je spreman.
2. Mešenje testa
U veću posudu prosejati brašno i dodati so.U sredini napraviti udubljenje i sipati nadošli kvasac, ulje i sirće.
Postepeno dodavati mlaku vodu i mesiti dok se ne dobije glatko, meko testo koje se ne lepi za ruke.
Po potrebi dodati još malo brašna.
3. Dizanje
Testo premazati tankim slojem ulja, pokriti krpom i ostaviti na toplom mestu da naraste 30–45 minuta, ili dok ne udvostruči volumen.
4. Oblikovanje
Naraslo testo premesiti i oblikovati pogaču po želji - klasično okruglu, pletenu, sa ružicama, ukrašenu makom ili semenkama...
U kalupu ili tepsiji ostaviti još 10-15 minuta da odmori.
5. Pečenje
Rernu zagrejati na 200 stepemni. Pogaču blago premazati uljem da dobije sjaj i rumenu koricu. Peći 25-30 minuta, dok ne porumeni i zamiriše cela kuća.
6. Završni korak
Kada je izvadite iz rerne, možete je prekriti krpom da omekša, ili ostaviti otkrivenu ako volite hrskavu koricu.
VIDEO: Najlepši ukras na pogači: