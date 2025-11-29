Slušaj vest

Posna pogača nije samo jelo - ona je obred. Sprema se za Badnje veče, za slavsku trpezu, za dane posta i one trenutke kada želimo jednostavnost i tradiciju u najčistijem obliku.

Sastojci:

500 g mekog brašna

1 kesica suvog kvasca (ili 20 g svežeg)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

250-300 ml mlake vode

50 ml ulja

1 kašika sirćeta (za elastičnost testa)

malo brašna za rad

ulje za podmazivanje

Pogača Foto: Shutterstock

Priprema:

1. Priprema kvasca

U manju činiju sipati mlaku vodu, dodati šećer i kvasac, pa ostaviti 5-10 minuta da se aktivira. Kvasac treba da zapeni - to znači da je spreman.

2. Mešenje testa

U veću posudu prosejati brašno i dodati so.U sredini napraviti udubljenje i sipati nadošli kvasac, ulje i sirće.

Postepeno dodavati mlaku vodu i mesiti dok se ne dobije glatko, meko testo koje se ne lepi za ruke.

Po potrebi dodati još malo brašna.

3. Dizanje

Testo premazati tankim slojem ulja, pokriti krpom i ostaviti na toplom mestu da naraste 30–45 minuta, ili dok ne udvostruči volumen.

4. Oblikovanje

Naraslo testo premesiti i oblikovati pogaču po želji - klasično okruglu, pletenu, sa ružicama, ukrašenu makom ili semenkama...

U kalupu ili tepsiji ostaviti još 10-15 minuta da odmori.

5. Pečenje

Rernu zagrejati na 200 stepemni. Pogaču blago premazati uljem da dobije sjaj i rumenu koricu. Peći 25-30 minuta, dok ne porumeni i zamiriše cela kuća.

6. Završni korak

Kada je izvadite iz rerne, možete je prekriti krpom da omekša, ili ostaviti otkrivenu ako volite hrskavu koricu.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Najlepši ukras na pogači: