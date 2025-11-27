Slušaj vest

Kiflicesu jednostavne za pripremu, a svi ih vole i aktiviraju sva čula već na prvi miris. Kada želite da obradujete ukućane toplim pecivom sa starinskim šmekom, bolje i brže rešenje ne postoji. Uz to su veoma zahvalne jer ih, baš kao palačinke, možete kombinovati s čim god poželite. Praznik su za nepca i kad su slane i kad su slatke, u svim verzijama, a verujemo da vas ni ovaj recept za kiflice s pivom neće ostaviti ravnodušnim.

Sastojci:

1 kg brašna
250 ml ulja
500 ml piva
1 kesica praška za pecivo
150 g šećera u prahu
so
šećer

kiflice
kiflice Foto: Profimedia

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte brašno sa praškom za pecivo i dodajte ulje i pivo. Kada se sjedini, izvadite iz posude i umesite rukom na ravnoj podlozi. Mesite testo sve dok ne prestane da se lepi za ruke, a potom ga ostavite da odstoji 15 minuta.

Podelite masu na tri dela. Svaki deo oblikujte u kuglicu, razvucite oklagijom i nožem isecite na šest trouglastih delova. Filujte ih po želji, a jako su ukusne i kad su prazne.

Pecite ih na 200 stepeni dok se ne dobije lepa žuta boja. Pospite kiflice šećerom u prahu ili cimetom, i uživajte!

(Kurir.rs/Žena)

