Starenje je neminovno i predstavlja prirodan proces, ali pravilnom negom kože možemo da ga usporimo i da održamo naš izgled negovanim, zdravim i mladolikim.

Možda nam se čini da poznate ličnosti imaju previše komplikovane i pre svega skupe "bjuti" rutine, a zapravo, većina njih pribegava krajnje jednostavnoj nezi kože koja daje rezultate.

U nastavku vam predstavljamo 6 poznatih dama koje su otkrile svoje "antiejdž" tajne lepote:

Dženifer Lopez

Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je jednom prilikom izjavila čuvena pevačica i glumica, mama i tetke Dženifer Lopez se kunu u maslinovo ulje i da ono čini čuda za sjaj kože.

Zapravo, glavni sastojak u beaty rutini Džej Lo je kombinacija sastojaka dobijenih od ekstra devičanskog maslinovog ulja, fermentisanog ulja, ekstakta lista i skvalana. Daje koži ovu bestežinsku, celodnevnu hidrataciju, antioksidantnu zaštitu i bezvremenski sjaj. I ne miriše na dresing za salatu- dodala je uz smeh, prenosi Instyle.

Penelope Kruz

Penelope Kruz Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Prema rečima Penelope Kruz, najbolji savet o lepoti koji je ikada dobila došao je od njene majke.

- Ona je uvek govorila da se zdravo hranimo i da se dovoljno odmorimo. Sećam se da je zvučala kao pokvarena ploča i govorila nam da jedemo povrće i idemo na spavanje- rekla je ranije za InStyle.

- Nervirala me je, ali sada, kao majka, čujem sebe kako govorim iste stvari.-

Hale Beri

Hale Beri Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Za Hale Beri, što je njen ten vlažniji, to bolje.

- Bez obzira na godine, uvek izgledate malo bolje kada vam je koža malo vlažnija, a ne previše puderasta. Prošla sam kroz faze u kojima sam želela samo da budem mat, ali onda sam shvatila da to nije najbolji izgled za mene- rekla je za InStyle.

- Pre nego što se našminkam, poprskam lice ružinom vodicom i ostavim da se upije. To održava moju šminku veoma vlažnom, i osećam se kao da me to jednostavno čini mlađom, živijom i svežijom.-

Salma Hajek

Salma Hajek Foto: Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumičina formula za savršenu kožu jeste da nikad ne ide bez čistog lica u krevet.

- Nikada nisam otišla u krevet a da nisam umila lice. Nikada u životu - rekla Salma Hajek za InStyle.

- Čak i ako sam bolesna, umorna - čak i ako sam pijana! Možda zaboravim da skinem haljinu, cipele i nakit, ali ne i šminku. To je drugo.-

Sara Džesika Parker

Sara Džesika Parker kao Keri Bredšo u seriji I tek tako Foto: Bianca Otero/ZUMA Press Wire/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Parker je takođe zagovornica toga da uvek treba ići u krevet sa čistom kožom.

- Ono oko čega se najviše trudim jeste pranje lica. Kažem mužu Oh, tako sam umorna, Metju! Ne želim da perem lice. On kaže Zašto moraš? Ne razume. Takođe uvek koristim hidratantnu kremu i balzam za usne.- rekla je jednom prilikom glumica.

Džesika Alba

Džesika Alba Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Majka me je naučila da uvek koristim kremu za sunčanje i da kozmetičke proizvode tretiram kao investiciju - rekla je glumica za InStyle.

- Štedela bi na odeći pre nego što bi ikada štedela na nezi kože ili šminki. Govorila bi Slušaj, ovo je tvoje lice. To je sve što imaš.

