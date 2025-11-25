Slušaj vest

Proslave povodom otkrivanja pola bebe trebalo bi da budu dan radosti i slavlja trenutka kada budući roditelji saznaju da li čekaju ćerku ili sina. Međutim, za jednu ženu ovaj poseban događaj pretvorio se u neprijatno iznenađenje.

Otkrivanje pola bebe Foto: TikTok

Radost zbog ćerkice ali ne za oboje

Alija Soto iz SAD podelila je na društvenim mrežama snimak sa svoje proslave povodom otkrivanja pola bebe. U videu se može primetiti ona i njen partner kako stoje ispred torte prekrivene belom glazurom, dok boja unutrašnjosti otkriva pol bebe.

Muž je napustio nakon što su saznali da čekaju ćerku Foto: TikTok

Zatvorili su oči i kašičicama zagrabili komad torte. Kada su otvorili oči, Alija je prva ugledala ružičastu boju koja predstavlja znak da čekaju devojčicu. Njeno oduševljenje bilo je jasno.

Partnerova neočekivana reakcija

I dok je buduća mama blistala, njen partner je reagovao potpuno suprotno. Kada je otvorio oči i video ružičastu boju, podigao je čašicu sa tortom i pogledao je sa vidljivim nezadovoljstvom.

Zatim se okrenuo i napustio kadar, ostavljajući Aliju u šoku.

“Ostavio me da sama odgajam bebu”

Kasnije je u objavi napisala da ju je partner nakon toga napustio i da će bebu odgajati sama.

Video, koji je objavila na svom TikTok nalogu pre šest dana, postao je viralan – čak 69 miliona pregleda i 6,6 miliona lajkova.

Internet reaguje: “On nije taj”

U komentarima su se nizali šok i kritike:

„Ponaša se kao da nije njegova krivica.“

„Zašto uopšte praviti gender reveal ako niste okej sa oba ishoda?“

„Ne treba vam gender reveal ako postoji jedan pol koji ne želite.“

„Devojko, on nije taj.“

„Sa takvom reakcijom sve što joj treba si ti“, glasio je jedan od najemotivnijih komentara.

„Žao mi je što ti je upropastio tako poseban trenutak“, napisala je druga korisnica.