Kađenje tamjanom, u narodu poznato kao „beli dim“, vekovima se koristi kao zaštita doma od negativnih sila i kao način da se u kuću unese Božiji mir. Veruje se da tamjandonosi zdravlje, rasteruje zle uticaje i osvećuje prostor u kome živimo.

Tamjan i kađenje pominju se još u Starom Zavetu, kao deo prinošenja „čiste žrtve“. Hrišćani su nastavili tu praksu – dim tamjana tumači se kao simbol molitve koja se uznosi ka nebu, dok osvećuje one koji ga primaju.

Kandilo i njegov značaj

Kandilo, koje se pali o praznicima i nedeljom, simbolizuje Hristovu svetlost i život svetitelja. Njegova toplina i plamen podsećaju ukućane da žive čisto, mirno i bogougodno. Svetlost kandila menjа atmosferu u domu – donosi spokoj, blagodat i osećaj duhovne zaštite.

Kako se pravilno kadi kuća

U kadionicu se najpre stavlja malo briketa. Kada se briket užari, na njega se dodaju zrna tamjana. Plamen se pali šibicom ili upaljačem, a kada tamjan počne da miriše – započinje molitva.

U kadionicu stavite briket, pa kada se užari dodajte tamjan Foto: Profimedia

Kadionica se drži u desnoj ruci, a pokretima ruke pravi se znak krsta.

Ukućani se kade redom – od najstarijeg ka najmlađem.

Nakon kađenja doma, kadionica se odlaže na posebno, čisto mesto.

Briket i tamjan simbolizuju ljubav prema Bogu i toplinu duše domaćina, dok miris tamjana označava blagodat Svetoga Duha.

Najčešća greška koju mnogi prave

Mnogi danas pale tamjan ili kandilo samo „da lepo miriše“ ili iz navike, ali – bez molitve.

Prema crkvenom učenju, upravo je molitva najvažniji deo. Bez nje, čin kađenja gubi duhovnu svrhu. Tamjan sam po sebi jeste simbol, ali tek molitva daje smisao svakom pokretu i donosi blagodat u dom.

(Kurir.rs/Najžena)

