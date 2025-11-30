Slušaj vest

Mnogi se muče da održe toplotu kada se na radijatorima pojave hladne zone ili kada kotao nije u najboljem stanju. Uz očekivanje sve hladnijih dana i zime koja je tek ispred nas, vredi učiniti sve da radijatori besprekorno obavljaju svoju funkciju. Inženjer iz toplane otkriva kako da za samo 5 minuta poboljšate rad radijatora i smanjite račune za struju i gas.

Odzračite radijatore, ispustite vazduh

Ako je radijator gore hladan, a dole topao, u njemu je zarobljen vazduh. Rešenje je da taj vazduh ispustite, odzračite, a za to vam treba ključ za radijatore. Ako imate sopstveni kotao u kući, obavezno posle toga proverite pritisak na kotlu. Kotao stariji od 12 godina treba zameniti modernijim modelima koji mogu znatno uštedeti energiju i poboljšati grejanje.

Termostat je dobro rešenje

Najvažnije je tokom zime pametno upravljati temperaturom u domu. Programabilni termostati omogućavaju podešavanje grejanja prema dnevnoj rutini, što sprečava rasipanje energije. Oni "pametniji" mogu da se programiraju učeći vaše navike i rutine, a mogu se podešavati i putem telefona. Kada krenete s posla samo pošaljete poruku i radijatori počinju sa grejanjem. Takođe se preporučuje ugradnja termostatskih ventila na radijatorima, što omogućava podešavanje različite temperature u različitim prostorijama.

Radijatorski mulj često je uzrok hladnih radijatora i sporog zagrevanja Foto: Shutterstock

Niža temperatura, manji troškovi

Prema savetima koji dolaze iz kompanije Energy Saving Trust, čak i smanjenje termostata za samo 1°C može umanjiti troškove grejanja za oko 10%. Prema tom izvoru većina domova je topla na temperaturi između 18°C i 21°C. Ako ste navikli na višu temperaturu, probajte da sa jednim stepenom niže obučete jedan sloj više i ušteda će biti značajna.

Sprečite gubitak toplote

Najveći problem kod grejanja su loše izolovani prostori, prozori i vrata. Evo podsetnika šta možete da uradite po tom pitanju:

- Na prozore i vrata stavite trake za izolaciju. Imaće učinak i one najjeftinije.

- Koristite debele zavese i draperije koje su odličan izolator

- Postavite reflektujuću foliju iza radijatora

- Razmotrite investiciju u izolaciju cele kuće, stana...

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Kako odzračiti radijator: