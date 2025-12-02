Slavska salata gotova za 15 minuta: Ukusna i kremasta, a sprema se očas posla
Ova salata priprema se brzo, ne traži mnogo sastojaka, a na slavskom stolu izgleda vrlo efektno. Možete je poslužiti kao hladno predjelo, dodatak pečenju ili staviti na sredinu stola uz meze - savršena je za posluživanje „na kašiku“, kada svako može da uzme količinu koja mu odgovara.
Šargarepa joj daje blagu slatkoću, jogurt prijatnu kiselkastu notu, a orasi taman malo teksture da sve bude bogatije. Najlepše od svega - salata je lagana, pa lepo odmara nepce između jačih slavskih jela.
Sastojci:
4 kašike maslinovog ulja
4 čena belog luka, sitno seckana
4 srednje šargarepe, krupno narendane
4 kašike krupno seckanih oraha
16 kašika gustog jogurta (može i grčki)
pola kašičice soli
Malo peršuna
Priprema:
Zagrejte ulje u tiganju.
Dodajte seckani beli luk i kratko propržite na blagoj vatri, 30–60 sekundi, samo da zamiriše, bez tamnjenja.
Dodajte narendanu šargarepu i dinstajte 4 minuta, uz povremeno mešanje, dok ne omekša. Ostavite da se ohladi.
U činiji pomešajte jogurt i so, pa umutite dok ne postane glatko i kremasto. Ako je potrebno, dodajte kašiku-dve hladne vode da dobijete savršenu gustinu.
Dodajte ohlađenu šargarepu sa belim lukom i seckane orahe. Sve dobro sjedinite.
Pre služenja dodajte malo peršuna i prelijte tankim mlazom maslinovog ulja.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Recept za rižoto salatu: