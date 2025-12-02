Slušaj vest

Ova salata priprema se brzo, ne traži mnogo sastojaka, a na slavskom stolu izgleda vrlo efektno. Možete je poslužiti kao hladno predjelo, dodatak pečenju ili staviti na sredinu stola uz meze - savršena je za posluživanje „na kašiku“, kada svako može da uzme količinu koja mu odgovara.

Šargarepa joj daje blagu slatkoću, jogurt prijatnu kiselkastu notu, a orasi taman malo teksture da sve bude bogatije. Najlepše od svega - salata je lagana, pa lepo odmara nepce između jačih slavskih jela.

Sastojci:
4 kašike maslinovog ulja
4 čena belog luka, sitno seckana
4 srednje šargarepe, krupno narendane
4 kašike krupno seckanih oraha
16 kašika gustog jogurta (može i grčki)
pola kašičice soli
Malo peršuna

Priprema:
Zagrejte ulje u tiganju.

Dodajte seckani beli luk i kratko propržite na blagoj vatri, 30–60 sekundi, samo da zamiriše, bez tamnjenja.

Dodajte narendanu šargarepu i dinstajte 4 minuta, uz povremeno mešanje, dok ne omekša. Ostavite da se ohladi.

U činiji pomešajte jogurt i so, pa umutite dok ne postane glatko i kremasto. Ako je potrebno, dodajte kašiku-dve hladne vode da dobijete savršenu gustinu.

Dodajte ohlađenu šargarepu sa belim lukom i seckane orahe. Sve dobro sjedinite.

Pre služenja dodajte malo peršuna i prelijte tankim mlazom maslinovog ulja.

