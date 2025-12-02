Slušaj vest

Ova salata priprema se brzo, ne traži mnogo sastojaka, a na slavskom stolu izgleda vrlo efektno. Možete je poslužiti kao hladno predjelo, dodatak pečenju ili staviti na sredinu stola uz meze - savršena je za posluživanje „na kašiku“, kada svako može da uzme količinu koja mu odgovara.

Šargarepa joj daje blagu slatkoću, jogurt prijatnu kiselkastu notu, a orasi taman malo teksture da sve bude bogatije. Najlepše od svega - salata je lagana, pa lepo odmara nepce između jačih slavskih jela.

Sastojci:

4 kašike maslinovog ulja

4 čena belog luka, sitno seckana

4 srednje šargarepe, krupno narendane

4 kašike krupno seckanih oraha

16 kašika gustog jogurta (može i grčki)

pola kašičice soli

Malo peršuna

Šargarepa Foto: Zoonar/{Sergieiev}, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia





Priprema:

Zagrejte ulje u tiganju.

Dodajte seckani beli luk i kratko propržite na blagoj vatri, 30–60 sekundi, samo da zamiriše, bez tamnjenja.

Dodajte narendanu šargarepu i dinstajte 4 minuta, uz povremeno mešanje, dok ne omekša. Ostavite da se ohladi.

U činiji pomešajte jogurt i so, pa umutite dok ne postane glatko i kremasto. Ako je potrebno, dodajte kašiku-dve hladne vode da dobijete savršenu gustinu.

Dodajte ohlađenu šargarepu sa belim lukom i seckane orahe. Sve dobro sjedinite.

Pre služenja dodajte malo peršuna i prelijte tankim mlazom maslinovog ulja.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Recept za rižoto salatu: