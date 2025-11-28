Porodica Kardašijan u žalosti: Kris Džener otvorila dušu o voljenoj osobi
Kris Džener je danas dirljivim objavama na Instagramu odala počast svojoj mlađoj sestri Karen Hjuton, na dan koji bi bio njen 67. rođendan.
U emotivnom “throwback” kolažu fotografija, Kris je iskreno priznala:
“Mislim na tebe svaki dan, nedostaješ mi, volim te, i znam da nas čuvaš odozgo.”
Karen je preminula neočekivano 18. marta 2024. i imala je 65 godina. Uzrok smrti je bio srčani zastoj i iznenadna srčana aritmija, a kao sekundarni faktor navodi se dijabetes tipa 2.
Kris je tada podelila poruku bola i gubitka:
“Duša me boli za majku MJ i Kareninu ćerku Natali,” napisala je, opisujući Karen kao “slatku, najljubazniju, osetljivu, ranjivu i jako smešnu”.
U objavi za rođendan, Kris je takođe uključila porodične fotke – s mestima i ljudima koji su Karen značili: njihova majka Meri Džo “MJ” Šenon, Krisine ćerke (Kortni, Rob, Kloi i Kim) i čak pokojni Rob Kardašijan Sr.
(Kurir.rs/Najžena)
