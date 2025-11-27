Varam muža već 14 godina i ovo su moja zlatna pravila zbog kojih nikad nije ni posumnjao da volim drugog
Žena koja već 14 godina ima aferu s istim muškarcem podelila je svoja pravila kako da je ne uhvate.
Pedesetogodišnja žena podelila je svoju priču o tome kako je uspela da održi seksualnu vezu s oženjenim muškarcem više od 14 godina, dok njen suprug i dvoje dece i nakon 14 godina izgledaju kao da ništa ne znaju.
U članku za The Sun otkrila je svojih osam pravila za izbegavanje sumnje, i iako bi se moglo tvrditi da je pisanje o tome u nacionalnim novinama siguran način da vas uhvate, pobrinula se da zameni imena uključenih.
Kerolajn, kako se sama naziva u članku, piše: “Četrnaest dugih godina vodili smo našu nezakonitu aferu - i nemamo nameru da prestanemo - ne mogu da zamislim život bez njega. On je moja srodna duša i volim ga.“
Sastaju se svakih 10 dana
“Zbog toga nikada neću rizikovati da me otkriju - zbog čega smo oboje jako praktični i, uprkos tome što smo zaljubljeni, nikada nas ne ponesu emocije. Ljubavne afere koje su divlje i nepromišljene bivaju otkrivene.“
Nakon što su se upoznali na poslovnoj konferenciji 2011. godine, Kerolajn i Den započeli su svoju ljubavnu vezu u kojoj se od tada sastaju otprilike svakih 10 dana, i nijedno od njih ne pokazuje znakove rastanka uprkos brakovima kod kuće.
U početku se suočila s određenom krivicom, posebno kada su je mala deca pitala o njenim “poslovnim sastancima“, ali suprugova nespremnost na promenu ono je što ju je oteralo u zagrljaj drugog muškarca.
“Nepromišljene afere prve se otkriju“
“Čvrsto sam zagrlila svoju tajnu, ponovo proživljavajući one trenutke koje sam provela s Denom, gde sam se osećala tako oslobođeno i seksi prvi put otkad imam decu. Znala sam da ću ga ponovo videti. I od tada se sastajemo otprilike svakih 10 dana“, ispričala je.
Zatim objašnjava da joj je prvo pravilo da ne bude pohlepna, jer bi češći susreti s Denom lako mogli da dovedu do toga da bude otkrivena, budući da se nepromišljene afere često prve otkriju.
Ovo je njenih osam pravila:
- Isključite aplikacije koje prate lokaciju
- Recite samo jednoj osobi od poverenja
- Držite se bezalkoholnih pića jer je to više poslovno
- Nikada ne spominjite nova interesovanja i ne menjajte ponašanje
- Očekujte najgore i uvek imajte izgovor
- Budite nejasni i nedostupni
- Odaberite ljubavnika koji je takođe oženjen/udata
- Ne budi pohlepan za susretima
Njena pravila očito funkcionišu, barem u njenom slučaju, a Kerolajn je zaključila: “Mislila sam da će strast splasnuti ili da će me obuzeti krivica i da ćemo raskinuti. Ništa se nije dogodilo.“
“Početna požuda pretvorila se u ljubav - obožavam svaki deo Dena, on mi daje osećaj sigurnosti, ljubavi i vrednosti. Osim moje dece, nema nikoga s kim bih radije provodila vreme", priznala je za kraj.
