Slušaj vest

Žena koja već 14 godina ima aferu s istim muškarcem podelila je svoja pravila kako da je ne uhvate.

Pedesetogodišnja žena podelila je svoju priču o tome kako je uspela da održi seksualnu vezu s oženjenim muškarcem više od 14 godina, dok njen suprug i dvoje dece i nakon 14 godina izgledaju kao da ništa ne znaju.

U članku za The Sun otkrila je svojih osam pravila za izbegavanje sumnje, i iako bi se moglo tvrditi da je pisanje o tome u nacionalnim novinama siguran način da vas uhvate, pobrinula se da zameni imena uključenih.

Foto: Profimedia

Kerolajn, kako se sama naziva u članku, piše: “Četrnaest dugih godina vodili smo našu nezakonitu aferu - i nemamo nameru da prestanemo - ne mogu da zamislim život bez njega. On je moja srodna duša i volim ga.“

Sastaju se svakih 10 dana

“Zbog toga nikada neću rizikovati da me otkriju - zbog čega smo oboje jako praktični i, uprkos tome što smo zaljubljeni, nikada nas ne ponesu emocije. Ljubavne afere koje su divlje i nepromišljene bivaju otkrivene.“

Foto: Profimedia

Nakon što su se upoznali na poslovnoj konferenciji 2011. godine, Kerolajn i Den započeli su svoju ljubavnu vezu u kojoj se od tada sastaju otprilike svakih 10 dana, i nijedno od njih ne pokazuje znakove rastanka uprkos brakovima kod kuće.

U početku se suočila s određenom krivicom, posebno kada su je mala deca pitala o njenim “poslovnim sastancima“, ali suprugova nespremnost na promenu ono je što ju je oteralo u zagrljaj drugog muškarca.

Foto: Profimedia

“Nepromišljene afere prve se otkriju“

“Čvrsto sam zagrlila svoju tajnu, ponovo proživljavajući one trenutke koje sam provela s Denom, gde sam se osećala tako oslobođeno i seksi prvi put otkad imam decu. Znala sam da ću ga ponovo videti. I od tada se sastajemo otprilike svakih 10 dana“, ispričala je.

Zatim objašnjava da joj je prvo pravilo da ne bude pohlepna, jer bi češći susreti s Denom lako mogli da dovedu do toga da bude otkrivena, budući da se nepromišljene afere često prve otkriju.

Foto: Profimedia

Ovo je njenih osam pravila: Isključite aplikacije koje prate lokaciju

Recite samo jednoj osobi od poverenja

Držite se bezalkoholnih pića jer je to više poslovno

Nikada ne spominjite nova interesovanja i ne menjajte ponašanje

Očekujte najgore i uvek imajte izgovor

Budite nejasni i nedostupni

Odaberite ljubavnika koji je takođe oženjen/udata

Ne budi pohlepan za susretima

Foto: Profimedia

Njena pravila očito funkcionišu, barem u njenom slučaju, a Kerolajn je zaključila: “Mislila sam da će strast splasnuti ili da će me obuzeti krivica i da ćemo raskinuti. Ništa se nije dogodilo.“

“Početna požuda pretvorila se u ljubav - obožavam svaki deo Dena, on mi daje osećaj sigurnosti, ljubavi i vrednosti. Osim moje dece, nema nikoga s kim bih radije provodila vreme", priznala je za kraj.

Video: Žena se udala za kuma na sopstvenom venčanju