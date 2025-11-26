Slušaj vest

Heder Floda podelila je svoju neverovatnu transformaciju gubitka 82 kilograma ohrabrujući druge da naprave isti korak.

Ona je otvoreno govorila o svemu što se promenilo u njenom životu, od žene koju su muškarci odbijali jer je bila „prevelika“, do nekoga ko danas sa punim pravom diže glavu i odbija one iste koji su joj nekada rušili samopouzdanje.

Prejedanje kao beg i trenutak kada je sve puklo

Heder je godinama posezala za brzom hranom i prejedanjem kao načinom da se nosi sa odbijanjem i bolom. U tom periodu imala je 168 kilograma, studirala je, radila puno radno vreme i stalno pronalazila izgovore zašto ne može da se posveti zdravijem životu.

Ovako Heder sada izgleda Foto: Instagram

Prekretnica se dogodila nakon što ju je muškarac sa kojim je otišla na prvi dejt, čovek kojeg je upoznala preko aplikacije, odbio odmah nakon susreta. To ju je duboko pogodilo.

„Govorili su mi: ‘Prelepa si, ali ne izlazim sa debelim ženama.’ A ja bih zatim odlazila i prejedala se. To je bio moj mehanizam suočavanja… ali kako mogu očekivati da me neko voli ako prvo ne volim sebe?“, ispričala je za Need To Know.

Heder Floda Foto: Instagram

Prvi koraci ka velikoj promeni

Na početku, kaže, imala je osećaj da nema drugog izbora. Naučila je da izdvoji vreme za pripremu obroka, izbacila brzu hranu i počela da hoda 10.000 koraka dnevno. Tek kada je izgubila prvih 36 kilograma, upisala je teretanu.

Vraća se i na prve dane u fitnes centru:

„Nisam znala šta radim i ljudi su me gledali.“ Ali istrajala je.

Samopoštovanje koje nikada ranije nije imala

Nakon gubitka kilograma, Heder je otkrila nov osećaj moći:

„Imala sam ogromno poštovanje prema sebi, nešto što nikada pre nisam imala. Samopouzdanje je mišić koji moraš da treniraš.“

Najzad, osećala je da je slobodna da kaže „ne“ ljudima koji su je ranije ponižavali:

„Bilo je toliko zadovoljavajuće odbiti one koji su bili zli prema meni zbog moje težine. Ti muškarci misle da sam to uradila zbog njih, a zapravo sam to uradila da vidim šta sam zaista sposobna.“

Oni koji su je napustili danas se vraćaju

Kako kaže, mnogi muškarci koji su je ranije odbijali, sada pokušavaju da se vrate u njen život. Isto važi i za prijatelje koji su joj se ranije udaljili.

„Stvarno je neverovatno koliko ljudi želi da bude u tvom životu kada ti ide dobro.“

Tri i po godine rada i nova karijera

Posle tri i po godine posvećenosti i borbe, Heder je izgubila ukupno 82 kilograma i danas radi kao online fitnes trenerica, pomažući drugima da krenu istim putem.

Njena priča sada živi kao dokaz da promena počinje onog trenutka kada odlučimo da sebe stavimo na prvo mesto.