Da bi čvarci ostali hrskavi, važno ih je ne soliti dok se ne ohlade, a nakon toga ih čuvajte u zatvorenim, hermetičkim posudama na hladnom mestu. Soljenje dok su topli može ih učiniti mekanima i gumenim. Nakon potpunog hlađenja, možete ih staviti u plastične, vakum-posude ili staklene/keramičke teglice, a mogu se i zamrznuti za duže skladištenje.

Koraci za čuvanje hrskavih čvaraka

Ne solite ih odmah: Čvarci su hrskaviji ako se ne sole dok su topli.

Ohladite ih pravilno: Postavite ih na papirnu salvetu ili dasku da upiju višak masnoće i da se polako ohlade.

Spremite ih u posudu: Kad se potpuno ohlade, stavite ih u hermetičke posude (plastične, staklene ili keramičke).

Čuvajte na hladnom: Posude čuvajte u frižideru ili zamrzivaču.

Posolite ih pre konzumiranja: Ako želite posoliti čvarke, uradite to neposredno pre nego što ćete ih jesti.