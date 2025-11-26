Slušaj vest

Čvarci spadaju u tradicionalne zimske gurmanske čarolije kojima retko ko može odoleti. Ako više volite domaće koje vi sami spremate, nego one kupovne, nekoliko caka u pripremi morate da znate.

Da bi čvarci ostali hrskavi, važno ih je ne soliti dok se ne ohlade, a nakon toga ih čuvajte u zatvorenim, hermetičkim posudama na hladnom mestu. Soljenje dok su topli može ih učiniti mekanima i gumenim. Nakon potpunog hlađenja, možete ih staviti u plastične, vakum-posude ili staklene/keramičke teglice, a mogu se i zamrznuti za duže skladištenje.

Čvarci
Postupak pripreme čvaraka Foto: Shutterstock

Koraci za čuvanje hrskavih čvaraka
Ne solite ih odmah: Čvarci su hrskaviji ako se ne sole dok su topli.
Ohladite ih pravilno: Postavite ih na papirnu salvetu ili dasku da upiju višak masnoće i da se polako ohlade.
Spremite ih u posudu: Kad se potpuno ohlade, stavite ih u hermetičke posude (plastične, staklene ili keramičke).
Čuvajte na hladnom: Posude čuvajte u frižideru ili zamrzivaču.
Posolite ih pre konzumiranja: Ako želite posoliti čvarke, uradite to neposredno pre nego što ćete ih jesti.

Čvarci
profimedia-0897732119.jpg
lički kupus
tegla originalnog srpskog ajvara

