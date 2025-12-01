Slušaj vest

U centru priče je zlatni bršljan, poznat i kao đavolji bršljan ili potos, biljka koja prirodno luči hormone rasta i tera druge biljke da se ukorene brzinom svetlosti.

Zlatni bršljan u vodi oslobađa auksine, biljne hormone koji podstiču razvoj korena. Kada u istu posudu stavite i druge reznice, one upijaju te hormone i naglo ubrzavaju svoj rast. Botaničarka Lote Berendsen objašnjava da je ova biljka toliko bogata auksinima da pomaže čak i onim najtvrdoglavijim vrstama koje inače teško puštaju koren.

Prvi korak je da pripremite zdravu, snažnu stabljiku potosa. Odsecite deo biljke odmah ispod čvora, tamo gde list izlazi iz stabljike. Donje listove obavezno uklonite, jer u vodi brzo počnu da trule. Reznica ide u posudu s vodom i od tog trenutka voda postaje mali eliksir za rast.

Kada pripremite bršljan, u istu teglu dodajte i biljke koje želite da razmnožite. Filodendron, hlorofitum, sanseverija, pa čak i neke sukulente, puštaju koren mnogo brže kada stoje zajedno sa potosom. Ne radite ništa posebno, osim što ih stavite u istu posudu.

Sobne biljke Foto: Shutterstock

Najbolje je koristiti providne staklene ili plastične tegle. Vidite razvoj korena, biljke dobijaju malo svetlosti, i sve ide mnogo brže. Vodu ne treba menjati često. Dovoljno je da je osvežite na svake dve nedelje, da biste sačuvali hormone i sprečili truljenje.

Kada je biljka spremna za sadnju i da li trik radi i u zemlji

Prvi znaci korena stižu već posle dve nedelje. Pojave se tanke bele vlasi koje se zatim granaju. Kada koren dođe do oko pet centimetara, biljka je spremna za premeštanje u zemlju. Efekat je brži u vodi nego u zemlji, jer se hormoni lakše oslobađaju i brzo upijaju. Ako ste do sada kupovali preparate za ukorenjivanje, slobodno prestanite. Potos radi posao bolje nego išta iz prodavnice.

Ovo je trik koji potpuno menja način na koji negujete sobne biljke. Prirodan je, jednostavan, besplatan i daje rezultate kao da ste ih gajili u profesionalnom stakleniku.

