Ne tretirajte svoju orhideju kao običan buket! Kada cvetovi orhideje uvenu, šteta bi bila da je bacite, jer uz pravu negu može da procveta više puta. Ove orhideje krase leptirasti cvetovi u beloj, žutoj, roze, ljubičastoj i nijansama crvenkasto-narandžaste boje. Uz odgovarajuću negu, orhideje mogu cvetati i zimi, donoseći boje u vaš dom dok spoljne biljke miruju, piše House Digest.

Zimsko podsticanje cvetanja

Orhideje koje se drže u zatvorenom prostoru obično cvetaju jednom godišnje, ponekad i dva puta, a cvetovi traju i po nekoliko meseci. Ako vaša orhideja trenutno nema cvetove, zima je pravo vreme da podstaknete pupoljke. Počnite tako što ćete odrezati ogoljene cvetne stabljike oko 1,5 cm od baze.

Obezbedite joj hladne noći najmanje 3 nedelje, držite je na mestu sa temperaturom između 12–18°C tokom noći ili blizu prozora bez grejanja i provetravanja. Smanjite zalivanje, ali ne zaboravite na svetlost – nedostatak svetla je glavni razlog zbog kojeg orhideja ne cveta. Kada se pupoljci pojave, pazite da noćna temperatura ne padne ispod 18°C.

Orhideja Foto: Shutterstock

Nega nakon cvetanja za buduće pupoljke

Kada cvetovi uvenu, pravilna nega značajno povećava šansu da orhideja procveta ponovo. Osim kontrole temperature i zalivanja, redovno orezivanje i presađivanje mogu pomoći biljci da ostane zdrava i cvetna.

Proverite da li orhideja treba presaditi. Prozračni supstrat u providnim saksijama pomaže da pratite stanje kore i ventilaciju korena. Nije potrebna veća saksija, već novi supstrat koji omogućava bolji protok vazduha. Pre presađivanja uklonite uvele ili mrtve korene sterilizovanim makazama, a potom temeljno zalijte.

Dok orhideja ne cveta, koristite specijalizovano đubrivo jednom mesečno i zalivajte je na 10 dana, dok mini orhideja zahteva zalivanje jednom nedeljno. Pazite da ne preterate sa vodom i da biljka ima dovoljno svetla – ovo su najčešći uzroci neuspešnog cvetanja.

