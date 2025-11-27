Slušaj vest

Nečiji ljubavni život do sada možda nije bio naročito strastven. Ali posle propuštenih sastanaka i raskida, prava, iskrena ljubav konačno stiže za ova tri horoskopska znakado kraja 2025.

Kao i sve u životu, prava ljubav se ne dešava preko noći. Možda počne sudarom sa strancem ili dugogodišnjim prijateljstvom koje polako prerasta u romansu. Prava, iskrena ljubav ne mora ni da bude romantična na kraju krajeva, postoje i platonske srodne duše.

Ali ako ste jedan od ovih horoskopskih znakova i vaš cilj je da pronađete pravu ljubav, nećete morati još dugo da čekate. Možda se ne dešava ovog trenutka, ali ste predodređeni da doživite iskrenu ljubav do kraja 2025.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Strelčevi, prava, iskrena ljubav stiže vam do kraja 2025. godine. Istina, „dugo ste se borili protiv toga“, rekla je profesionalna astrologinja Kerol Star u jednom videu, pošto ste poznati po tome da više uživate u dobrom provodu nego u dugotrajnoj vezi. Ipak, kada prava ljubav dođe, bićete spremniji za nju nego što mislite.

Prema rečima Laure, tarot majstorice sa više od 25 godina iskustva, do kraja novembra 2025. možda ćete se već naći u novoj vezi. Bilo da je reč o romantičnom, platonskom ili poslovnom partnerstvu, ova veza će biti neočekivana, ali tačno ono što vam je nedostajalo, a da toga niste ni bili svesni.

"Ovo partnerstvo će dovesti do potpune transformacije u vašem životu“, objasnila je Laura, jer je reč o nečemu što nikada ranije niste doživeli. Očekujte da će vas ova osoba oboriti s nogu, jer će savršeno odgovarati vašoj inteligentnoj, avanturističkoj i slobodoumnoj energiji.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Blizanci, „ljubav se uvlači u vaše svakodnevne rutine“ tokom novembra, prema astrologinji Nedi Far. Ova energija pomaže da prava, iskrena ljubav uđe u vaš život do kraja 2025.

"U decembru vas očekuje mnogo više romantike“, objasnila je astrologinja Elizabet Brobek, toliko da je rekla da će decembar biti najbolji mesec za vaš ljubavni život cele godine.

Iako vam je ljubav suđena, na vama je da je prepoznate i pustite da uđe. Vladar vam je Merkur, planeta koja upravlja razmišljanjem, što ponekad može da vas navede da previše analizirate i sabotirate sebe. Kada se ljubav pojavi, umesto da preterano razmišljate dozvolite joj da ostane.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bikovi, možda vam se čini da vam je ljubavni život trenutno beskrajno natezanje. Od izlazaka sa osobama koje nisu ispunile vaša očekivanja do razočaranja, niste imali baš mnogo sreće u ljubavi u poslednje vreme. Međutim, do kraja 2025. sve to počinje da se menja nabolje, kaže Star.

Počećete da primećujete pozitivne promene u ljubavi čim se završi retrogradni Saturn, 27. novembra 2025. Nakon toga, „vaši društveni krugovi počinju da se šire i rastu“, rekla je Brobek, što vam pruža mnogo novih prilika da upoznate ljude i pronađete pravu, iskrenu ljubav.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

