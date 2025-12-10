Krompir sa slaninom zapečen u rerni: Ručak gotov za 20 minuta od samo dva sastojka
Tokom hladnih dana svi se okrećemo kaloričnijoj hrani. Mi vam donosimo predlog za ručak od samo dva sastojka koji će vas oduševiti. Krompir zapečen sa slaninicom u rerni je recept koji morate isprobati. Jednostavno se priprema, a jelo je spremno za manje od 30 minuta.
Sastojci:
9-10 većih krompira
malo masti
začini po želji so,biber,vegeta,crvena paprika
200 grama slaninice
Priprema:
Uključiti šporet da se greje na 200 stepeni. Dok se on zagreva, oljuštite krompir i isecite na manje kriške. Dobro ga oprati i začiniti po želji, lepše je kad je začinjenije.Tepsiju malo namazati sa masti ali ne puno zbog slanine koju ćete staviti. Istresti krompir u tepsiju i staviti da se peče. Nakon desetak min dodati malo vode i ostaviti da se peče. Iseći slaninu na sitnije kockice i dodati je nakon 20 minuta pečenja pecenja. Ostaviti još 10-15 min da se sve fino zapeče. Šporet možete smanjiti i na 180 stepeni.