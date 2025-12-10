Tokom hladnih dana svi se okrećemo kaloričnijoj hrani. Mi vam donosimo predlog za ručak od samo dva sastojka koji će vas oduševiti. Krompir zapečen sa slaninicom u rerni je recept koji morate isprobati. Jednostavno se priprema, a jelo je spremno za manje od 30 minuta.

Uključiti šporet da se greje na 200 stepeni. Dok se on zagreva, oljuštite krompir i isecite na manje kriške. Dobro ga oprati i začiniti po želji, lepše je kad je začinjenije.Tepsiju malo namazati sa masti ali ne puno zbog slanine koju ćete staviti. Istresti krompir u tepsiju i staviti da se peče. Nakon desetak min dodati malo vode i ostaviti da se peče. Iseći slaninu na sitnije kockice i dodati je nakon 20 minuta pečenja pecenja. Ostaviti još 10-15 min da se sve fino zapeče. Šporet možete smanjiti i na 180 stepeni.