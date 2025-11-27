Slušaj vest

Žena koja je potrošila 22.000 funti na „Kris Džener“ lifting lica u Koreji priznala je da gotovo uopšte nije osećala bol posle sedmočasovne operacije.

Ejpril Brodi, 59, odlučila je da iz svoje Australije otputuje u Južnu Koreju na "deep plane lifting lica" jer „više nije videla osobu za koju je osećala da jeste iznutra“. Ranije se oslanjala na tretmane poput botoksa i lasera, ali je s godinama shvatila da oni postaju sve manje delotvorni.

Kris Džener nakon novog tretmana lica Foto: Gage Skidmore/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zato je rešila da počne da razmatra plastičnu hirurgiju, a deep plane facelift našao se na vrhu njene liste želja.

Nije žurila sa odlukom: razgovarala je sa brojnim potencijalnim hirurzima pre nego što se odlučila za glavnog hirurga jedne kozmetičke bolnice u Seulu.

Ejpril Bodi Foto: Facebook

Ejpril je unapred uplatila depozit od 10 odsto, a ukupna cena operacije iznosila je oko 20.000 funti. Nakon dodatnih konsultacija i detaljnog planiranja svakog koraka, Ejpril je 12. septembra otišla „pod nož“. I dok se u ostatku sveta uglavnom koristi opšta anestezija, u Koreji primenjuju „naprednu sedaciju u polusnu“, za koju veruju da ubrzava oporavak i smanjuje traumu.

Ipak, Ejpril je ostala zapanjena kada se probudila nije osetila apsolutno nikakav bol.

„Nisam imala nikakav bol. Nema bolova u nervima. Ništa“, rekla je za Daily Mail.

„Samo sam se osećala jako zategnuto jer sam bila naduvena, ali nije bilo ničeg neprijatnog.“

Ejpril takođe dokumentuje svoj proces oporavka na Fejsbuku, a sedam nedelja nakon operacije objavila je video–ažuriranje.

„Pre sedam nedelja radila sam lifting lica u Koreji. Da li sam zadovoljna rezultatima? Da, jako sam zadovoljna dosadašnjim rezultatima.“

Ipak, brzo je istakla da se konačan rezultat liftinga neće videti još najmanje šest, a moguće i 12 meseci nakon operacije. „To je super, super važno razumeti“, dodala je.

Ejpril Bodi Foto: Facebook

„Ušla sam u ovo putovanje znajući to. Uradila sam sva istraživanja. Razumela sam da će lice koje vidite nakon šest ili sedam nedelja izgledati drugačije kasnije. Još ima dosta otoka. To je duga operacija. Imala sam više od sedam sati zahvata. Taj otok jednostavno ne nestaje za sedam nedelja. Morate biti svesni toga kada donosite odluku.“

Ejpril Bodi Foto: aprilbrodiefacialist/facebook

U opisu videa dodala je da je „još u fazi zarastanja“, napisavši: „Rezultati do sada me čine neverovatno srećnom, ali strpljenje je ključno.

Otoku treba mesecima da splasne, a završna transformacija stiže tek kasnije. Oporavak je proces, a ne trenutak i verovati tom procesu znači sve.“

Deep plane facelift ponovo je dospeo u fokus javnosti ranije ove godine kada je Kris Džener 70, u razgovoru za Vogue Arabia govorila o svojoj odluci da obnovi raniju operaciju.

"Odlučila sam da uradim ovaj lifting jer želim da budem najbolje izdanje sebe to me čini srećnom“, rekla je za magazin.