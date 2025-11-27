Slušaj vest

U objavi na Redditovom forumu „Wedding Shaming“, pod temom „Nepristojni gosti“, tek venčana žena požalila se na osobu koja se nepozvana pojavila na njenom venčanju pre dva meseca. Tek kada su stigle profesionalne fotografije, otkrila je da je stranac prisustvovao njihovoj intimnoj ceremoniji bez ičije dozvole.

"Zaista ne razumem šta se ljudima dešava u glavi kada odluče da urade ovako nešto“, napisala je žena, dodajući u komentaru da se nepoznata žena našla „tačno u sredini“ grupnih fotografija.

venčanje Foto: Alessandro Grandini / Alamy / Profimedia

Nevesta je objasnila da su ona i njen suprug imali strogo ograničenje od 100 gostiju jer su želeli samo ljude koji su im zaista „dragi“. Pozivnice su vrlo jasno naglašavale ko sme da povede pratilca i koliko je mesta za njih rezervisano.

"Zamislite moje iznenađenje kada smo, dva meseca kasnije, dobili fotografije i ja ugledala ženu koju nijedno od nas ne poznaje“, napisala je.

Prvo je pomislila da je „neki rođak samovoljno doveo još nekoga“, jer se to u njenoj porodici ranije dešavalo. Međutim, niko iz njene porodice, uključujući roditelje, nije prepoznao ženu. Tek kada je upitala svoju deverušu, saznala je da je nepoznata gošća majka njene prijateljice iz srednje škole.

Iako joj smeta što je žena ušla na događaj namenjen samo njihovim najbližima, još više je uznemirava šta je sve moglo da se desi da se slučajno nije desilo da jedna osoba otkaže dolazak.

fotografisanje na venčanju Foto: Zoonar/Channel Partners, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

„Naša ketering usluga i mesta bili su tačno za 100 ljudi. Zar ne shvataju da se hrana neće magično stvoriti za još jednu osobu? Da se dodatna stolica neće pojaviti niotkuda?“ pitala je.

„Srećom, jedan gost nije mogao da dođe u poslednjem trenutku jer je dobio temperaturu veče pre venčanja, pa je ostalo jedno slobodno mesto. Ali to je bila bukvalno jedina osoba koja nije došla. Zamislite da je mogao da prisustvuje. Gde bi onda sela ta žena?“

Neki korisnici Reddita pokušali su da je umire, a nekoliko ugostiteljskih radnika javilo se sa tvrdnjom da ketering obično pripremi „bar jednu dodatnu porciju“ u ovakvim situacijama, iako to može izazvati dodatne troškove. Drugi se nisu složili, deleći iskustva sa venčanja na kojima su „ostali gladni“, posebno kada su u pitanju bila jela na bife.

„I dok ketering ima nekoliko dodatnih tanjira, oni su po većoj ceni“, napisao je neko. „Neke ljude jednostavno nije briga za džep mladenaca.“

Mnogi komentatori složili su se da je „čudno“ da neko želi da prisustvuje venčanju osobe koju čak ni ne poznaje, i kritikovali su „neverovatno nepristojnog“ pozvanog gosta što je doveo svoju majku bez dopuštenja.

Nekolicina je pitala kako mladenci „nisu primetili“ stranca tokom tako intimnog venčanja, na šta je nevesta odgovorila da su tokom većeg dela večeri bili „odvlačeni na dodatna fotografisanja“.