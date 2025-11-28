Danas je počeo Božićni post koji traje 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara 2026. godine. Za sve one koji poste donosimo fantastičan recept za musaku od šampinjona. Uživaćete u svakom zalogaju ovog jela.

Priprema:

Zagrejte maslinovo ulje i propržite crni luk dok ne postane staklast, a zatim dodajte šampinjone i beli luk. Pržite dok ne ispari sva tečnost, a šampinjoni postanu zlatasti. Dodajte so, biber i timijan.

U nauljenu posudu za pečenje, složite red krompira, pa sloj prženih šampinjona. Ponovite postupak dok ne potrošite sve sastojke.

U manjoj šerpi zagrejte biljno ulje, dodajte brašno i kratko propržite, zatim polako dodajte sojino mleko mešajući dok ne dobijete gust sos. Prelijte preko musake.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta, dok krompir ne omekša i musaka ne dobije zlatastu boju.