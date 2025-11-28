Posna musaka sa šampinjonima: Ručak u kojem ćete uživati
Danas je počeo Božićni post koji traje 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara 2026. godine. Za sve one koji poste donosimo fantastičan recept za musaku od šampinjona. Uživaćete u svakom zalogaju ovog jela.
Sastojci:
500 g šampinjona, isečenih na listiće,
4 krompira, tanko isečena,
2 crna luka, sitno iseckana,
1 čen belog luka, sitno iseckan,
1 šolja sojinog mleka,
2 kašike brašna,
2 kašike biljnog ulja,
so i biber po ukusu,
1 kašičica timijana,
1 kašika maslinovog ulja.
Priprema:
Zagrejte maslinovo ulje i propržite crni luk dok ne postane staklast, a zatim dodajte šampinjone i beli luk. Pržite dok ne ispari sva tečnost, a šampinjoni postanu zlatasti. Dodajte so, biber i timijan.
U nauljenu posudu za pečenje, složite red krompira, pa sloj prženih šampinjona. Ponovite postupak dok ne potrošite sve sastojke.
U manjoj šerpi zagrejte biljno ulje, dodajte brašno i kratko propržite, zatim polako dodajte sojino mleko mešajući dok ne dobijete gust sos. Prelijte preko musake.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta, dok krompir ne omekša i musaka ne dobije zlatastu boju.