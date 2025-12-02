Slušaj vest

Ova jednostavna, ali delotvorna metoda zasniva se na tradicionalnoj praksi korišćenja prirodnih elemenata za očuvanje svežine namirnica.

Zašto krompir često proklija?

Krompir je osnovna namirnica u kuhinjama širom sveta — ne samo zbog pristupačne cene, već i zbog svoje kulinarske svestranosti. Bilo da je u pitanju pire, prženi ili pečeni krompir, on lako može biti glavna zvezda svakog obroka. Ipak, pravilno skladištenje zna da bude izazov. Mnogi se iznenade kada zateknu proklijali krompir baš onda kada planiraju ručak, piše WECB radio.

Kako sprečiti krompir da proklija? Foto: Shutterstock

Pojava klica posebno je neprijatna jer proklijali krompir sadrži povećane količine solanina — prirodnog jedinjenja koje štiti biljku od štetočina, ali može biti štetno u većim količinama.

Trik naših baka: tajna je u jabukama

Dobra vest je da se proklijavanje može sprečiti. Tajna je jednostavna — jabuke. Možda deluje neobično, ali jabuke otpuštaju gas etilen, prirodni biljni hormon koji usporava proces zrenja i klijanja krompira. Ako krompir čuvate u korpi zajedno sa nekoliko jabuka, značajno produžavate njegov vek trajanja.

Kako pravilno čuvati krompir

Krompir treba držati na hladnom i suvom mestu, ali ne u frižideru. Niska temperatura u kombinaciji sa vlagom može ubrzati kvarenje. Ako primetite nekoliko klica, možete ih jednostavno odrezati i koristiti krompir. Međutim, ukoliko je klica mnogo i duboko su razvijene, najbolje je takav krompir baciti.

proklijali krompir Foto: Shutterstock

Takođe, nikada ne perite krompir pre skladištenja — vlaga pospešuje klijanje. I obavezno uklonite sve oštećene ili pokvarene plodove kako se kvar ne bi preneo na ostatak.

Pametno skladištenje za svež krompir

Uz ovaj praktičan savet naših baka, vaš krompir neće tako lako proklijati i uvek će biti spreman za pripremu omiljenih jela.

Sve se svodi na pravilno čuvanje i korišćenje onoga što priroda već pruža. Isprobajte ovu metodu i videćete koliko može biti korisna!

