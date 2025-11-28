Slušaj vest

Posne palačinke su idealno rešenje kada želite nešto brzo, jednostavno i ukusno, a pritom se pridržavate posne ishrane. Iako su pripremljene bez jaja i mleka, posne palačinke mogu biti iznenađujuće lagane, elastične i ukusne. Uz samo nekoliko osnovnih namirnica iz špajza, za manje od deset minuta možete da napravite palačinke koje će uspeti svakome.

Tajna je u jednostavnim sastojcima i dobro izbalansiranom testu koje se peče besprekorno. Bilo da ih mažete pekmezom, medom, džemom, stavljate orahe ili ih punite svežim voćem, ovo je recept koji uvek uspeva.

Sastojci: 250 g brašna (može belo, integralno ili mešano)

500 ml mineralne vode (hladne)

2 kašike ulja

1 kašičica šećera (opciono, ako su slatke)

Prstohvat soli

Priprema:

Priprema testa je veoma jednostavna: pomešajte brašno sa solju i malo šećera, pa uz neprestano mešanje postepeno ulivajte mineralnu vodu da dobijete glatku, tečnu smesu bez grudvica. Dodajte ulje i promešajte. Testo ostavite da odstoji desetak minuta. Tiganj blago nauljite samo za prvu palačinku, pa svaku pecite oko minut do dva sa obe strane, dok ne porumeni.

Za još bolje rezultate, možete da dodate malo više mineralne vode ako volite mekše palačinke. Kod slanih verzija izostavite šećer i dodajte začine kao što su origano ili biber, dok za slatke možete ubaciti vanilu, koricu limuna ili malo kakaa.

