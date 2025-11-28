Slušaj vest

Biti poznata ličnost u Holivudu nosi sa sobom ogromne zahteve, ne samo u karijeri, već i kada je u pitanju održavanje izgleda i zdravlja. Dok mnogi glumci i zvezde pribegavaju estetskim zahvatima, postoje i oni koji veruju u prirodne metode očuvanja lepote i vitalnosti. Jedna od njih je slavna glumica Goldi Hon, koja je prošle nedelje proslavila svoj 80. rođendan.

Tim povodom, plavuša je oduševila fanove novom serijom fotografija koje ističu njen bezvremenski sjaj, a obožavaoci su ostali očarani njenim mladalačkim izgledom.

Jednostavna rutina nege

Goldi Hon izgleda kao da stari unazad, a za svoj mladalački izgled zahvaljuje jednostavnim navikama nege kože. Glumica je objasnila da njena rutina nije komplikovana:

"Svaki dan perem lice i masiram ga oko tri minuta, a zatim stavim kreme i odem da spavam. Ujutru radim isto to. Ne radim mnogo. Jedno vreme sam na lice stavljala kokosovo ulje."

Zaštita kože od sunca joj je oduvek bila prioritet, a ističe i da svoju prepoznatljivu zlatnu kosu nikada nije farbala:

"Znam da zvuči čudno, ali nikada nisam farbala kosu. Samo stavim običan preliv jer na njoj nemam nikakve hemikalije."

Pravila ishrane i zdrave navike

Kada je u pitanju ishrana, Goldi se drži jednostavnih pravila i minimalizma. Kaže da jede umerenije i ne kombinuje previše namirnica:

"Ne jedem mnogo. Mislim da preterujemo sa hranom. Ne stavljam puno u stomak i ne mešam previše različitih namirnica. Ako želim protein, poješću samo činiju sočiva, neću ga mešati sa gomilom druge hrane."

Zeleni sok je takođe sastavni deo njene dnevne rutine, a glumica ga shvata ozbiljno:

"Nije nikakva tajna. Trudim se da pijem svoje sokove. Trudim se da svakog dana malo vežbam. Nađem trenutke tokom dana. Imam kratke meditacione pauze… Pešačim. Vozim bicikl. Trudim se da se što više zabavljam."

Fizička aktivnost bez preterivanja

Goldi ističe važnost umerenog vežbanja:

"Svaki dan šetam, trčim i radim sve i svašta od toga. Ako vežbate 15 minuta, to je zaista dobro za vas. Ako se previše iscrpljujete sat vremena, opterećujete mnogo stvari. Gradite srce, ali takođe trošite otkucaje srca, a imate ih samo određeni broj."

Ova jednostavna, prirodna rutina i balansirana dnevna aktivnost ključni su za njen dugotrajan sjaj i energiju, što je i razlog zbog kojeg Goldi Hon i danas, sa 80 godina, izgleda i oseća se fantastično.

