Ponekad upravo neka telesna obeležja, na koja ne možemo uticati, mogu stati na put ljubavi između dvoje ljudi. Iako se često govori da je bitno ono što je „unutra“, stvarnost je da izgled, visina ili druge fizičke karakteristike mogu uticati na samopouzdanje, privlačnost i način na koji nas drugi doživljavaju.

Upravo zato takve razlike ponekad postanu prepreka u odnosima, čak i kada postoji iskrena želja za povezivanjem. Tako je jedna devojka otvoreno progovorila o tome kako je muškarci često zanemaruju zbog njene visine. Prema njenim rečima, doživljavaju je kao „fantaziju“, a ne kao nekoga s kim bi stvarno bili u romantičnom odnosu.

Kejti Vulz, koja je visoka 206 centimetara, privlači ogromnu pažnju i na internetu i u stvarnom životu. Međutim, sama je već dve godine i veruje da je to potpuno zbog njene visine, koja joj je izlaske učinila izuzetno teškim.

"Norma u društvu je da muškarac u vezi bude viši. Zato je teško pronaći nekoga ko je zaista spreman da izlazi sa nekim ko je viši. Frustrirajuće je jer se osećam kao da sam samo normalna osoba u jako visokom telu. Uvek se završi na jedan od dva načina: ili muškarci stvarno uživaju u mojoj visini i žele da je romantizuju kao neku fantaziju, ili jednostavno nisu zainteresovani da izlaze sa nekim ko je tako visok. Ljudi su u teoriji zadovoljni time, dok se ne upoznamo, i kada vide da sam tridesetak centimetara viša od njih, tada im to postaje problem", rekla je Vulz.

Dodala je da je mnogi muškarci vide kao jednokratnu fantaziju, a onda, kada s tim završe, ne žele da ostanu.

"Ja sam samo nešto što mogu da precrtaju na spisku svojih maštanja", rekla je 27-godišnjakinja koja zarađuje za život na OnlyFansu, gde producira sadržaj za odrasle, piše Mirror.

"Moje noge su gotovo duplo duže od normalnih. Ne mogu da pronađem odgovarajuće farmerke. Moram da nosim suknje koje bi muškarcima bile mini, uz helanke, jer mi nijedne pantalone ne pristaju. Svakog meseca potrošim hiljade funti na kupovinu odeće online, ali mi zapravo odgovaraju samo tri ili četiri komada. Na kraju vratim polovinu stvari jer su mi ili prekratke ili preuske", objasnila je Vulz.

