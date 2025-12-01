Stručnjaci izdvojili spisak namirnica koje ne trebate jesti kada ste bolesni

Već je počela sezona prehlade i gripa, a pažnja na to šta jedete kada vas uhvate kijavica i kašalj može mnogo doprineti bržem ozdravljenju.

"Održavanje dobre ishrane kada imate prehladu ili grip obezbeđuje da vaše telo ima dovoljno energije da se oporavi. Važno je da imamo dovoljno kalorija u toku dana, da obezbedimo telu energiju potrebnu da se bori protiv bolesti", objašnjava Dejna Henderson, registrovana dijetetičarka.

Stručnjaci izdvojili spisak namirnica koje ne trebate jesti kada ste bolesni

Hendersonova preporučuje konzumiranje namirnica bogatih antioksidantima, poput voća i povrća, kako bi se pomoglo u borbi protiv infekcija i održala hidratacija. Ali ono što ne jedete može biti jednako važno za brz oporavak, kažu stručnjaci. U nastavku je pet vrsta hrane koje mogu pogoršati simptome kada ste bolesni.

Začinjena hrana

"Dok se ne budete osećali potpuno dobro, najbolje je da ograničite unos soli i začina", kaže dr Nil Patel, lekar porodične medicine i dodaje: "Povećan unos začina može da naruši rad gastrointestinalnog sistema, što može pogoršati dijareju ili druge simptome kada ste bolesni".

Kofein

Kada se već osećate loše, odricanje od jutarnje kafe može zvučati kao pretežak zadatak. Ali to vam na duže staze može pomoći da se osećate bolje, objašnjava Hendersonova. Kofein može da remeti san, a san je ključan za oporavak i funkciju imunog sistema. Osim toga, kofein je diuretik, pa može pogoršati postojeću dehidraciju.

Stručnjaci izdvojili spisak namirnica koje ne trebate jesti kada ste bolesni

Alkohol

Slično kao kofein, alkohol može izazvati dehidrataciju, usporavajući proces zarastanja i izazivajući bolove u mišićima, objašnjava Patel. Čak i ako se osećate bolje i primamljivo vam je da popijete piće s prijateljima, najbolje je da sačekate da se potpuno oporavite pre konzumiranja alkohola.

"Dehidracija može biti veoma ozbiljna i može dovesti do hospitalizacije", kaže on.

Održavanje hidratacije je izuzetno važno, a Patel preporučuje da pijete puno vode kada imate prehladu ili grip.

Hrana bogata mastima

Stručnjaci izdvojili spisak namirnica koje ne trebate jesti kada ste bolesni

Masna hrana ili hrana s visokim sadržajem zasićenih masti zahteva mnogo energije i vode da bi je telo obradilo, objašnjava Patel.

"To može oduzeti energiju imunom sistemu", kaže on. Štaviše, ova hrana može povećati upalu i pogoršati simptome poput zapušenog nosa i upale grla, navodi Hendersonova.

Šećer

Stručnjaci izdvojili spisak namirnica koje ne trebate jesti kada ste bolesni

Sladoled može delovati umirujuće na grlo dok ga jedete, ali prerađeni šećeri zapravo mogu pogoršati simptome.

"Slatka hrana može privremeno povećati upalu, što može učiniti simptome poput zapušenosti nosa i upale grla gorim i blago narušiti imuni odgovor", kaže Hendersonova.

