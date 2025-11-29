Slušaj vest

Božićni post je počeo, a mnogi su u dilemi koju posnu hranu pripremiti, da u isto vreme bude ukusna i da može da zasiti. Donosimo vam predlog menija za najukusnija ponsna jela, za 7 dana u nedelji.

Crkva nalaže da post počnete na ulju, s tim što se sreda i petak poste na vodi. Subotom i nedeljom je dozvoljeno da se jede riba.

PONEDELJAK - Rižoto sa povrćem

Potrebno: 200 g kukuruza šećerca, 200 g pirinča, 200 g graška, 1 glavica luka, 2 šargarepe, susam po želji, ulje, so, biber, peršun.

Foto: Profimedia

Priprema: U dublju šerpu izdinstajte luk i šargarepu koje ste narendali a zatim dodajte ostalo povrće. Posolite i stavite malo bibera a onda nalijte vode (oko 1,5l) i pustite da se povrće skuva. Pirinač dobro operite i dodajte ga skoro kuvanom povrću. Pustite da sve vri 5 minuta, a onda poklopite šerpu i sklonite je sa ringle. Dodajte prepečeni susam.

Dodajte svež ili suv peršun. Nakon 15 min, otvorite šerpu i promešajte rižoto. Nakon desetak minuta jelo možete da poslužite, a kao prilog koristite sezonsku salatu.

UTORAK - Podvarak

Potrebno: glavica kiselog kupusa, 2 glavice crnog luka, lovorov list, 1/2 kašike aleve paprike, 2 kašike ulja, biber u zrnu.

Foto: Porfimedia

Priprema: Kupus operite u hladnoj vodi, ocedite i sitno iseckajte. Isitnite luk i propržite na ulju. Dodajte kupus, pa dinstajte nekoliko minuta. Začinite sa malo bibera, dodajte lovorov list i alevu papriku, pa nalijte malo tople vode i nastavite da dinstate. Kad se tečnost ukuva, kupus stavite u zagrejanu rernu da se dobro zapeče. Podvarak poslužite uz neku testeninu ili kuvan krompir.

SREDA - Krem čorba od paradajza (post na vodi)

Potrebno: 500 ml tečnog paradajza, 300 ml vode, 2 šargarepe, 1 glavica crnog luka, 2 krompira, so i biber, malo peršuna

Foto: Shutterstock

Priprema: Luk, šargarepu i kompir skuvajte u malo vode zatim štapnim mikserom sve sameljite i dodajte tečni paradajz. Pustite da sve vri 15 minuta, dodajte so i biber i suvi peršun. Toplu čorbu poslužite uz kockice suvog hleba.

ČETVRTAK - Tavče gravče

Potrebno: 500g belog pasulja Tetovca, 250 g crnog luka, malo ulja, malo bibera, aleve paprike i soli, lovorov list.

prebranac u posudi za pečenje serviran sa pogačom Foto: Shutterstock

Priprema: Stavite pasulj u lonac i nalijte vodu da prekrije pasulj. Pustite neka sve provri pa prospite tu vodu a sipajte drugu i u nju još dodajte krupno sečen crni luk. Kada se pasulj skuva tako da se odvaja korica, zapržite pasulj tako što ćete u tiganju da napravite "vruću zapršku" od ulja, brašna i aleve paprike. Zapržite pasulj i ostavite da vri još par minuta. Zatim, dodajte lovorov list i sve preručite u vatrostalnu činiju.

Zapecite pasulj u rerni na 250 stepeni Celzijusa dok se ne uhvati korica. Poslužite toplo uz turšiju.

PETAK - Paprike punjene bukovačom (post na vodi)

Potrebno: 300 g pirinča, 300 g bukovače, 1 praziluk, so, biber, bosiljak, 8 paprika, 300ml sosa od paradajza, malo vode.

Foto: Shutterstock

Priprema: Praziluk i bukovaču sitno iseckajte pa je pomešajte sa opranim pirinčem, sve začinite biberom i sa soli pa napunite paprike sa tom smesom. Možete da koristite i suve paprike s tim što će vam biti potrebno više od 8 komada. Punjene paprike posložite u dublju šerpu pa nalijte paradajz sos i malo vode po njima. Šerpu možete da stavite na ringlu pa da paprike kuvate nekih sat vremena. Isto možete da je prekrijete folijom pa sve zapečete u rerni nekih sat i po. Prijatno!

SUBOTA - Dan za ribu

Potrebno: 4 ribe (skuša, oslić, haringa- sami izaberite), malo ulja, malo limuna, so i biber.

Foto: Shutterstock

Priprema: Ribu očistite, dobro je posolite, stavite biber i maslinovo ulje pa je složite u vatrostalnu činiju. Na nju isecite limun, prekrijte aluminijumskom folijom i sve stavite u zagrejanu rernu na 250 stepeni. Pecite pola sata pa skinite foliju i pecite još 15 minuta.

Uz ribu možete da poslužite i baren krompir, ili karfiol i brokoli.

NEDELJA - Posna pica

Potrebno: 200 g kukuruza šećerca, malo luka, konzerva tunjevine, posni kačkavalj, masline, so i biber, dve podloge za picu, kečap

Foto: Ivan Danik / Alamy / Alamy / Profimedia

Priprema: Podlogu za picu premažite kečapom pa dodajte kukuruz(može i zaleđen), komadiće tunjevine, krupno isečen luk, poslolite pa preko narendajte kačkavalj i stavite masline. Sve zapecite u rerni na 200 stepeni.

Video: Recept za brze posne kuglice