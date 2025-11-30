Riblja čorba je specijalitet kojem retko ko može da odoli. U danima posta sve češće se pravi, posebno kao okrepljenje u hladnim danima. Mnoge domaćice izbegavaju da je priremaju jer misle da je komplikovano. Mi vam donosimo jednostavam recept za početnike koji će vas oduševiti.



Kuvati ribu u jednoj šerpi, a u drugoj dinstati na malo više ulja luk, sitno seckanu šargarepu i celer. Nakon pola sata ribu odvojiti od kostiju, pa usitniti i dodati u šerpu u kojoj se dinstalo povrće. Potrebno je naliti i vodu u kojoj se kuvala riba. Dodati sve začine i pasirani paradajz, pa kuvati još 30 minuta. Po želji napraviti blagu zapršku sa malo brašna i aleve paprike i ostaviti da se kuva još tri minuta.