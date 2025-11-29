Slušaj vest

Nakon neuspele vantelesne oplodnje (IVF), jedna korisnica Reddita nedavno je podelila da se bori da pronađe način da se izbori sa emocijama i fizičkim naporom.

„Bavim se time još od aprila i konačno sam odustala“, otkrila je u objavi.

Pošto joj je ostalo tri nedelje neiskorišćenog plaćenog odsustva, prijatelji koji žive na Havajima pozvali su je da dođe i ostane kod njih nedelju dana, gest brige koji je sada izazvao neočekivani sukob kod kuće. Korisnica je objasnila da njen suprug „misli da nije fer jer on nema slobodnog vremena da ide“, navodeći da je već iskoristio svoju jednu nedelju plaćenog odmora za boravak kod kuće.

vantelesna oplodnja/ilustracija Foto: Shuttrestock

Situacija, međutim, nije pitanje luksuznog putovanja, već pronalaženja daha posle slomljenog srca.

„Imam 3 nedelje PTO-a koje moram da iskoristim do kraja godine“, napisala je, dodajući da bi put bio jednostavan i pristupačan: „Hoću da idem što jeftinije moguće.“

„Ako bi on krenuo sa mnom, morali bismo da uzmemo hotel, verovatno i rent-a-car, i to bi povećalo troškove“, objasnila je. Ali iza logistike krije se nešto dublje, izazov pronalaženja ličnog mira dok si istovremeno deo partnerskog odnosa kao što je brak.

Mnogi korisnici Reddita u komentarima potrudili su se da je uteše, potvrde da su njena osećanja opravdana i podsete je da ne postoji pravilo koje joj zabranjuje da otputuje bez supruga.

problemi u braku nakon VTO Foto: guruxox / Alamy / Alamy / Profimedia

„Duboko ne podnosim one koji govore ‘ja neću, pa ne možeš ni ti’“, napisao je jedan korisnik. „Tvom partneru je dozvoljeno da ima život i van tebe!“

Drugi je dodao: „Dobar partner bi te podržao u tome da učiniš nešto za svoje mentalno zdravlje, a ne zvuči kao da je njemu zaista žao što propušta putovanje (pošto i ne želi ovakav tip puta), nego više kao da neće da ti bude lepo ako i on ne može?“

„Ako je tako, tvoje uspomene sa putovanja mogle bi da traju duže od same veze“, upozorili su.

Neki komentatori, ipak, stali su na stranu supruga korisnice, napominjući da su „Havaji prilično veliko putovanje i da su mnogima na listi životnih želja. Iako možda nije ljubitelj putovanja, Havaji nisu bilo koja destinacija.“

„Da sam ja na mestu tvog supruga, bio bih prilično uznemiren i ljut što moj partner ide na Havaje bez mene“, dodali su.