Neki ljudi na odmoru vole da se opuste bez ijedne krpice na sebi. Međutim, ako ste pomislili da su nudistička krstarenja fokusirana isključivo na seks, prevarili ste se. Reč je o obliku ekspresionizma za više od 2.000 učesnika, a žena koja ih organizuje otkrila je ključna pravila kojih svi gosti moraju da se pridržavaju.

"Gosti stvaraju iskrena prijateljstva"

Ket Vitmir radi za kompaniju "Bare Necessities Tour and Travel" još od 1997. godine, gde je od modela napredovala do organizatorke krstarenja i potpredsednice. "Nudizam podrazumeva ostavljanje predrasuda iza sebe. Kad ne nosite odeću, ne možete odmah da zaključite o nečijem ekonomskom statusu ili kako glasaju, morate da razgovarate s njima da biste saznali ko su", rekla je.

"Naši gosti stvaraju iskrena prijateljstva za koja mislim da se ne stvaraju tako lako na običnom krstarenju", zaključila je za "Business Insider". Odmah je naglasila ključnu razliku: "Mi nismo svingersko krstarenje. Ovo nije 'lajfstajl' putovanje. Postoji mnogo takvih putnih prilika, ali to nije ono čime se mi bavimo."

Pravila na brodu

Ket je takođe podelila i najvažnija pravila kojih gosti moraju da se pridržavaju kako bi izbegli neprijatne situacije ili čak izbacivanje s broda. "Imamo pravila na brodu. Najvažnije je da morate da tražite dozvolu pre nego što napravite fotografiju na kojoj je neko drugi", objasnila je prvo pravilo.

Zatim se osvrnula na moguće neprijatnosti: "Muškarci ne smeju da budu previše uzbuđeni. Kažemo da ako počnu da osećaju da se stvari 'tamo dole' pomeraju, skoče u hladnu vodu ili razmišljaju o bejzbolu." Posebna pravila važe za večeru u svečanoj trpezariji, i to iz praktičnog razloga.

Na večeri moraju da nose odeću

"Večera u svečanoj trpezariji ima pravila odevanja, uglavnom zato što konobari nose platoe s vrućom hranom. 'Bez bradavica, bez intimnih delova i bez zadnjica' je ono što uvek kažem kako bih podsetila ljude na naš kodeks odevanja za večeru."

Dodala je i pojašnjenje: "Večera je jedino vreme kada gosti moraju da nose pravu garderobu - bez mrežaste, providne odeće i ničega napravljenog od konca." Iako može da se čini iznenađujućim, nisu svi na brodu goli. Kapetan i posada uvek nose odeću, što može biti pomalo šokantno za prve goste koji se ukrcaju.

