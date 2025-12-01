Posne bajadere koje se tope u ustima: Kolači idealni za slavsku trpezu
U toku je post koji traje sve do Božića 2026. godine. Ukoliko u ovom periodu priremate slavu, posni kolači su neizostavni na trpezi. Mi vam donosimo recept za posnu bajaderu koja se topi u ustima.
Sastojci
300g šećera
100ml vode
250g posnog margarina
250g mlevenog posnog keksa
100g mlevenih oraha
150g posne čokolade (za tamni deo)
200g posne čokolade (za glazuru)
4 kašike ulja (za glazuru)
Priprema:
Sipajte šećer i vodu u šerpu i kuvajte dok ne provri. Dodajte posni margarin i mešajte dok se ne otopi. Umešajte mleveni keks i orahe, pa sve dobro sjedinite. Podelite smesu na dva jednaka dela. Otopite 150g čokolade na pari i umešajte je u jednu polovinu smese (tamni deo). Pripremite pleh (premazan margarinom ili obložen alu-folijom) i u njega prvo sipajte svetli deo smese, a zatim preko njega tamni deo. Sjedinite dobro i stavite u frižider da se stegne. Pripremite glazuru tako što ćete otopiti 200g čokolade sa 4 kašike ulja na pari. Prelijte glazuru preko bajadere i ostavite je u frižideru da se stegne.
(Kurir.rs/Coolinarika)