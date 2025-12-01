Priprema:

Sipajte šećer i vodu u šerpu i kuvajte dok ne provri. Dodajte posni margarin i mešajte dok se ne otopi. Umešajte mleveni keks i orahe, pa sve dobro sjedinite. Podelite smesu na dva jednaka dela. Otopite 150g čokolade na pari i umešajte je u jednu polovinu smese (tamni deo). Pripremite pleh (premazan margarinom ili obložen alu-folijom) i u njega prvo sipajte svetli deo smese, a zatim preko njega tamni deo. Sjedinite dobro i stavite u frižider da se stegne. Pripremite glazuru tako što ćete otopiti 200g čokolade sa 4 kašike ulja na pari. Prelijte glazuru preko bajadere i ostavite je u frižideru da se stegne.