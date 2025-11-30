Slušaj vest

Priprema ribe kod kuće zna da bude zahtevna, a mirisi mogu dugo da se zadrže u stanu, zbog čega mnogi to iskustvo radije prepuštaju profesionalcima u restoranima. Međutim, losos može biti izuzetak, a sada smo otkrili jednostavnu tehniku za pečenje lososa u rerni: zagrejte pleh za pečenje na 260°C, stavite file direktno na vrući pleh, a zatim smanjite temperaturu na 135°C.

Neverovatno je jednostavno, losos se peče ravnomerno, a većina mirisa ostaje unutar rerne, piše The Kitchn.

Foto: Shutterstock

Zašto je ova metoda tako sjajna?

Ova tehnika je izuzetno prilagodljiva. Losos možete da začinite kako god želite, a metoda je odlična bez obzira na to da li pečete ceo file ili manje komade. Ceo file možete lako da odvojite špatulom, a manje komade jednostavno odvojte viljuškom i poslužite uz prilog po želji. Ne morate ni da gulite kožu s lososa - ova tehnika rešava taj problem. Koža se zalepi za vrući pleh za pečenje, pa meso možete jednostavno da odvojite bez ikakve muke.

Foto: Shutterstock

Osim toga, losos se peče nežno i ravnomerno. Priprema ribe može biti nezgodna jer u trenutku može da pređe iz sirove u prepečenu. Ovaj pristup zahteva samopouzdanje i pažnju. Kretanjem s vrlo visokom temperaturom, a zatim njenim drastičnim smanjenjem, losos se polako i ravnomerno peče u preostaloj toploti, a čitav proces traje svega 9 do 13 minuta.

Kako pripremiti losos na ovaj način?

Prvo, zagrijte rernu i pleh za pečenje. Postavite rešetku rerne na donju srednju poziciju i zagrejte je na 260°C. Obložite pleh za pečenje aluminijskom folijom radi lakšeg čišćenja i stavite ga u rernu da se zagreje zajedno s njom. Zatim po želji začinite file lososa.

Na kraju, stavite file lososa na vrući pleh, s kožom prema dolje, i vratite u rernu. Odmah smanjite temperaturu na 135°C. Pecite 9 do 13 minuta, odnosno dok termometar za meso umetnut u najdeblji deo filea ne pokaže 52°C.

(Kurir.rs/ Index.hr)

