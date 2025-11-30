Slušaj vest

Televizori mogu biti skupi, stoga je važno biti oprezan prilikom čišćenja da ne biste morali trošiti novac na novi.

Često se dogodi da pri čišćenju kuće koristimo isti krpu ili sredstvo za sve površine, ne razmišljajući je li to zaista ispravan način. I dok nam se čini praktičnim i brzim, ovakav pristup može dovesti do širenja bakterija ili oštećenja osetljivih materijala. Mnogi ne znaju da različite površine zahtevaju različite metode čišćenja da bi bile sigurne i zaštićene. Čišćenje televizora može biti nezgodno, posebno ako ste zabrinuti zbog ostavljanja tragova.

kako se pravilno čisti ekran televizora Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Vaš ekran se može još više umrljati što može uticati na vaše iskustvo gledanja televizijskog sadržaja. Televizori mogu biti skupi, stoga je važno biti posebno oprezan prilikom čišćenja da ne biste morali trošiti novac na novi. Potrošačka stranica Which? upozorila je da se ne koristi jedan uobičajeni kućni predmet za čišćenje ekrana jer bi to moglo uzrokovati oštećenje.

"Nemojte koristiti grubu krpu ili kuhinjski ubrus. Abrazivna površina mogla bi ogrebati vaš ekran", upozorili su.

Umesto toga, koristite suvu i meku krpu, idealno od mikrovlakana ili nešto slično nečemu čime biste mogli očistiti naočare, piše Daily Express.

"Postoji desetina sredstava za čišćenje za sve vrste površina u vašem domu, od radnih ploča do prozora, ali mnoga su prejaka za korištenje na osetljivom TV ekranu", objasnili su stručnjaci.

Da biste sigurno očistili televizor, prvo ga trebate isključiti i pustiti da se ekran ohladi. Zatim ga nežno obrišite suvom krpom od mikrovlakana, krećući se kružnim pokretima.

Za tvrdokorne mrlje, lagano navlažite krpu vodom ili malom količinom sredstva za čišćenje ekrana i nikada ne prskajte tečnost direktno na ekran. Verovatno ćete provoditi puno vremena gledajući televizor, pa održavanje čistoće može pomoći da boje izgledaju svetlije, a slike oštrije.

"Nakon što očistite ekran, upotrebite suvu krpu od mikrovlakana da biste nežno uklonili vlagu i ostavili televizor bez tragova", objasnili su iz Currysa, britanskog lanca trgovina za prodaju elektronike i kućnih uređaja.