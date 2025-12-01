Slušaj vest

Teodora Popović, ćerka sveštenika Predraga Popovića, je na Instagramu podelila poruku koja je pogodila mnoge ravno u srce. Njene reči, praćene fotografijama ponovnog susreta sa ocem, nisu postale viralne zbog raskoši ili dramatike — već zato što su jednostavne, tihe i bolno tačne.

Mnogi su se bar jednom u životu pronašli u toj vrsti nostalgije koja se ne vidi spolja, ali se oseća duboko unutra.

Iskrena ispovest o odlasku od kuće

Teodora, koja i sama ima snažan uticaj na društvenim mrežama, napisala je misli koje je mogla izgovoriti bilo koja mlada osoba koja je napustila svoj dom zbog fakulteta, posla ili života u drugom gradu.

U objavi je poručila:

„Tek kada odeš od kuće shvatiš šta je dom. Tek kada nemaš porodicu pored sebe shvatiš koliko su oni zapravo tvoja snaga. Fakultet me naučio mnogo više od knjiga, naučio me da cenim ljude koji su me oblikovali. Shvatila sam da je porodica ključ, sigurnost i smisao.“

Uz ovu poruku objavila je niz fotografija – od snažnog zagrljaja sa ocem, do porodične slike koja je zaokružila celu njenu ispovest.

Nastavila je još emotivnijim rečima:

„Možemo da jurimo ciljeve, gradimo karijere i sanjamo velike snove, ali ništa ne može da zameni zagrljaj kada se vratiš kući. Zato danas, više nego ikad, čuvam svoje najbliže. Jer na kraju dana, sve prolazi, samo porodica ostaje.“

Pratioci prepoznali svoju priču

Nije trebalo mnogo da se u komentarima pojavi stotine ljudi koji su se prepoznali u njenoj emotivnoj objavi.

Posebno su je podržali mladi koji su napustili Srbiju ili svoj rodni grad.

Jedan korisnik je napisao:

„Van Srbije osam godina i znam taj osećaj. Upravo zbog toga, uskoro, ako Bog da, vraćam se u našu unikatnu zemlju. Verujte, slađe su naših 45.000 dinara nego 2.700 evra. Verujte na reč.“

Drugi je podelio svoje iskustvo:

„Prvi put sam otišao od kuće na šest meseci i potpuno razumem. Svaki put kada odem na vikend odsustvo, bude mi teško što moram opet da se vratim.“

A među kratkim, ali snažnim porukama izdvojile su se jednostavne reči:

„Lepo živeli“, „Slava Bogu“, „Amin“.

