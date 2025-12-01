Slušaj vest

Oliver Marfi (22), mladi barmen i model iz Mančestera, postao je meta sprdnje na društvenim mrežama nakon što ga je bivša devojka Melisa Vijas javno raskrinkala zbog flerta sa drugom devojkom. TikTok snimak njegovog „razočaranja uživo“ pregledalo je više od 1,2 miliona ljudi, a reakcije su bile nemilosrdne. Sada Oliver prvi put otkriva svoju verziju događaja.

„Jesam pogrešio, zabrljao sam ozbiljno, ali kazna je previše oštra. Ostao sam bez devojke i krova nad glavom, a sve se odigralo bukvalno pred očima celog sveta“, priznaje on.

Melisina pažljivo planirana osveta

Sve je počelo kada je Melisa, studentkinja master studija, otkrila da Oliver nije veran. U dogovoru sa devojkom kojoj je slao provokativne poruke, prikupila je sve skrinšotove, odštampala ih i stavila u čestitku sa porukom za raskid, koju mu je uručila pred kolegama na poslu.

„Bio sam potpuno šokiran, nisam mogao da verujem šta mi se dešava“, priseća se Oliver.

Ali to nije bio kraj – njen brat je pod izgovorom tražio ključ stana, kako bi Melisa stigla da iznese sve Oliverove stvari, ostavljajući ga bukvalno na ulici.

„Od tada spavam na kauču kod šefa. Moj život se potpuno promenio u jednom danu“, kaže on.

Flert bez prevare

„Jesam flertovao, ali nikada je ne bih prevario. Nisam taj tip. Veza je već bila na izdisaju, samo me je Melisa preduhitrila“, dodaje Oliver.

Njegovi prijatelji smatraju da je Melisina osveta „prilično surova“, ali on pokušava da se sabere. „Plakao sam sestri kad sam joj ispričao šta se desilo. Rekla je: ‘Suoči se i kreni dalje.’ I to ću i uraditi – kao muškarac“, kaže Oliver.

Otkrivanje poruka i viralni TikTok šok

Oliver i Melisa upoznali su se pre dve godine u baru. „Imali smo lepe trenutke, ali poslednjih godinu dana veza nije funkcionisala. Nije samo stvar u se*stingu“, kaže Oliver.

Za Melisu, otkrivanje poruka bilo je razarajuće:

„Bilo je užasno, posebno kada sam videla da joj piše iste nadimke koje je meni davao“, priznala je bivša devojka.

Nakon incidenta na poslu, usledio je šok većeg intenziteta – TikTok video koji je munjevitom brzinom postao viralan. „Kada sam video da ga je pola miliona ljudi već pogledalo, bilo mi je muka. Nisam prekršio zakon, ali cena koju sam platio je bila ogromna“, priseća se Oliver.

Bez mržnje, sa planom za budućnost

I pored svega, Oliver ne gaji mržnju prema Melisi:

„Neću je mrzeti zbog svega što se desilo. Želim joj sve najbolje. Ja samo želim da krenem dalje i postanem bolji čovek“, zaključuje mladi barmen i model, čiji život se u jednom danu pretvorio u viralni horor.

