Anastasija Pokreščuk, 37-godišnja ukrajinska manekenka i influenserka, devojka koja je svetsku slavu stekla zahvaljujući ekstremnim estetskim zahvatima i tituli žene s najvećim obrazima na svetu, ponovo je zaintrigirala serijalom fotografija na kojima je prikazala kako je izgledala uoči silnih zahvata.

Uz njih je napisala da je nekad bila "prilično drugačija", pa izmamila niz komplimenata svojih pratilaca koji su je nahvalili kao dobru dušu ma kako izgledala.

U galeriji pogledajte kako je Anastasija izgledala pre estetskih operacija:

Ipak, Anastasija je u više je navrata u medijima pojašnjavala kako se u svojoj prirodnoj koži nikada nije osećala prijatno: "Bila sam poput sivog miša", kazala je jednom prilikom i dodala da je svoj nos oduvek smatrala prevelikim.

Njeno putovanje u svet estetske hirurgije započelo je kada je imala 26 godina. Tada se po prvi put podvrgnula tretmanu dermalnim filerima.

Reakcija je bila trenutna i jaka. "Nakon što sam dobila injekcije i videla promene na svojim obrazima, zaljubila sam se u njih", priznala je.

U galeriji pogledajte kako Anastasija Pokreščuk izgleda posle plastičnih operacija:

Zavisnost i(li) stil života

Taj trenutak bio je prekretnica koja je dovela do onoga što neki nazivaju zavisnošću, a ona stilom života.

Anastasija tvrdi da je pre zahvata patila od manjka samopouzdanja, te da joj je novi izgled doneo osećaj moći i zadovoljstva koji joj je ranije nedostajao.

Za nju estetske korekcije nisu bile samo fizička promena, već način da svoju spoljašnjost uskladi s onim kako se oseća iznutra – jako, upečatljivo i drugačije od drugih.

Spisak zahvata kojima se Anastasija podvrgnula tokom poslednje decenije je podugačak. Osim svojih prepoznatljivih obraza, redovno koristi botoks za čelo kako bi kožu održala glatkom.

Njene usne su višestruko povećane filerima, a oblik vilice i brade takođe je korigovan kako bi se postigao oštriji, definisaniji izgled.

Osim lica, Anastasija je radila i na drugim delovima tela. Ima ugrađene zubne fasete za postizanje savršenog, blještavog osmeha. Takođe se podvrgnula povećanju grudi i postupku poznatom kao "Brazilian Butt Lift" (BBL) kako bi naglasila obline tela.

Zanimljivo je da Anastasija ne posećuje uvek klinike za svoje zahvate na licu. Otkrila je da je pohađala online kurs kozmetologije i da ponekad sama sebi ubrizgava filere u obraze uprkos upozorenjima lekarima o opasnostima takve prakse.

