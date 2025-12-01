Slušaj vest

Ušli smo u poslednji mesec ove godine u kom nas očekuju burna dešavanja i razna previranja u svim odnosima i sferama života. Ono što je važno napomenuti jeste da je poslednjeg dana novembra Venera ušla u znak Strelca - počinje period želje izlaska iz zone komfora.

Sada ljubav postaje glasnija, svetlija i hrabrija u trenutku kada Venera uđe u ovaj vatreni znak, što označava prelaz sa emocionalne dubine (Venera u Škorpiji) na romantičnu avanturu (Venera u Strelcu).

Venera je planeta ljubavi, muza, magnet za šarm i kosmička blaženost koja čini da trenuci deluju značajno. Kao planeta ljubavi, ona vlada temama romantike, privlačnosti, estetike, zadovoljstva i samovrednosti.

Svaki put kada planeta boginja promeni znak, menja se i naš kolektivni pristup ljubavi i vezama, pa možete da zamislite šta se dešava kada Venera uđe u vatreni i slobodoumni znak poput Strelca.

Savet: kada Venera uđe u ovaj promenljivi znak, ljubav postaje potraga za istinom, avanturom i emocionalnim iskustvom.

Pod vlašću Jupitera, planete ekspanzije, optimizma i mudrosti, ne čudi ako vaše srce odjednom poželi prostora da diše, luta i ponovo otkrije šta ga uzbuđuje. Venera u Strelcu zaljubljuje se u potencijal i mogućnosti. Njena romantična radoznalost spaja se sa hrabrim optimizmom, inspirišući vas da kažete "da" jer jednostavno tako osećate.

Bilo da je u pitanju spontani sastanak ili daleka romantična iskra, ovaj tranzit Venere ne traži kompromis. Naprotiv, želi da se zaljubi u život i iskustva koja on nudi.

Ovan

Venera pali vašu želju za istraživanjem, pa ljubav deluje veće, hrabrije i uzbudljivije. Vi i vaša posebna osoba možete početi da sanjarite o budućem zajedničkom putovanju, ili se možete zaljubiti u nekoga iz drugačijeg kulturnog okruženja. Iskren razgovor može da se dogodi tokom dugog putovanja automobilom ili dok isprobavate nešto potpuno novo po prvi put.

Bik

Nešto intimno i emotivno se budi u vama. Ovo može izgledati kao konačno otvaranje u vezi sa nečim što vas plaši ili kao snažan trenutak "moramo o ovome da pričamo". Deljena tajna, priznanje ili ranjiv razgovor produbljuje vezu više nego što očekujete.

Blizanci

Ideja partnerstva pretvara se u avanturu. Neko vas može iznenaditi hrabrim gestom ili spontanom pozivnicom. Ako ste već u vezi, oboje se možete osećati više usklađeno nego ikada, možda čak i planirajući izlazak koji deluje kao mini beg od stvarnosti.

Rak

Romantizujete svoj svakodnevni život. Ljubav se pokazuje kroz pažljive gestove, zajedničke rutine i neočekivanu nežnost, kao kada vam neko donese kafu baš onako kako volite ili vam pomogne oko nečega što vas stresira. Veza se može razviti i na poslu.

Lav

Vaš ljubavni život ponovo izgleda kao film. Pojavljuje se varnica, bilo kroz flert ili trenutak u kojem se osećate neosporno viđeno i poželjno. Hemija je na visokom nivou, a vi osećate posebno uzbuđenje. Pošaljite hrabru poruku ili recite "da" na izlazak.

Devica

Ugodno veče kod kuće može se pretvoriti u nešto neočekivano intimno. Neko do koga vam je stalo može otvoriti svoja osećanja, ili možete shvatiti koliko se osećate sigurno sa određenom osobom. Porodični razgovori o ljubavi i posvećenosti takođe mogu teći prirodnije.

Vaga

Spremni ste na flert. Spontani razgovor može pojačati hemiju u vašoj vezi, ili vam neko može reći baš ono što ste želeli da čujete. Romantične poruke takođe mogu stizati kroz duhovite opaske. Ostanite radoznali.

Škorpija

Žudite za ljubavlju koja je sigurna, ali i uzbudljiva. Neko vas može razmaziti ili učiniti da se osećate duboko cenjeno. To može izgledati kao planiranje nezaboravnog izlaska, darivanje nečega značajnog ili konačno iskazivanje zahvalnosti. Vi vidite svoju vrednost u ljubavi, i drugi je takođe prepoznaju.

Strelac

Vi ste trenutno glavna ličnost, i vaš ljubavni život to odražava. Možete se osećati privlačnije, magnetičnije i spremnije da rizikujete. Možda će vas neko ko vam se dopada dodatno "juriti", ili ćete se odlučiti da napravite prvi korak prema osobi o kojoj razmišljate.

Jarac

Ljubav vas vuče unutra. Pored maštanja o budućnosti, možete se ponovo povezati sa nekim iz prošlosti, ili čak neočekivano sanjariti o nekome. Zaljubljenost? Intiman trenutak sa nekim može delovati gotovo sudbinski.

Vodolija

Kažete "da" vezama koje se osećaju sveže i inspirativno. Možete nekoga upoznati preko prijatelja na druženju ili tokom događaja u zajednici. Neformalno druženje može prerasti u nešto više, ili vi i vaša posebna osoba možete odlučiti da češće izlazite i više se socijalizujete.

Ribe

Romantika i ambicija idu ruku pod ruku u ovom periodu. Neko može otvoreno da ceni vaš rad ili da zatraži saradnju, a hemija može da vas iznenadi. Privlačite ljubav kroz samopouzdanje i vidljivost, i neko na poziciji autoriteta može odjednom postati znatiželjan i zainteresovan

