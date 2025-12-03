Slušaj vest

Božićni post, koji je započeo 28. novembra i traje do 7. januara, za mnoge vernike donosi i pitanje kako se pravila posta odnose na najmlađe članove porodice. Dok odrasli poznaju osnovne smernice – post na ulju svakog dana osim srede i petka, a riba je dozvoljena vikendom i na praznik Vavedenja – roditelji često nisu sigurni kada i na koji način deca treba da počnu da poste.

Upravo to pitanje jedna vernica je postavila na portalu svetosavlje.org, a sveštenik otac Dragan dao je detaljan odgovor.

“U hrišćanskoj porodici – poste roditelji, poste i deca”

Prema rečima oca Dragana, ne postoji strogo pravilo o uzrastu kada dete treba da počne da posti.

„U svakoj istinskoj hrišćanskoj porodici to se prirodno reguliše: ako poste roditelji, poste i deca. Ako su mališani zdravi, mogu početi sa postom od ranog detinjstva, ali uvek uz savet duhovnika“, objašnjava on.

Dodaje da se pravilna ishrana ne zanemaruje – mala deca treba da dobijaju mleko i mlečne proizvode, jer im je ta hrana važna za razvoj. Ipak, kada roditelji jedu posno, dobro je da se i deca navikavaju na takav obrok.

„Treba ih učiti od malih nogu, da im kasnije post ne postane nešto strašno ili teško“, kaže sveštenik.

Da li mala deca moraju strogo da poste?

Otac Dragan napominje da najmlađi ne treba da poste kao odrasli, već je za njih dovoljno jedno jednostavno pravilo – da tog jutra kada se pričešćuju ništa ne jedu.

„Decu do sedam godina uvek pričestim nedeljom, samo je važno da pre toga ništa ne pojedu. Čak i kada majke donesu bebe od par meseci, ako su krštene, pričešćujem ih bez obzira što su popile mleko“, ističe on.

Podseća i na Hristove reči: „Pustite decu k meni, takvih je Carstvo nebesko“, naglašavajući da se dečija nevinost često poredi sa anđeoskom čistotom.

Da li roditelji treba strože da poste zbog dece?

Sveštenik je jasan: nema potrebe za dodatnim, strožim postom zbog deteta.

„Ako ga vaspitaš u hrišćanskom duhu, to je dovoljno“, zaključuje otac Dragan.

