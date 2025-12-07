Slušaj vest

Beograđanka Ksenija nedavno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podelila svoju ličnu priču o životu u Italiji, gde se preselila posle udaje. Umesto očekivanog napretka i mira, dočekala ju je realnost koja je, kako sama kaže, daleko od njenih predstava.

Na svom TikTok nalogu "blackqueen_18" otvoreno je priznala da bi, kada bi mogla da vrati vreme, ostala u Beogradu "bez razmišljanja".

Preokret u poslu koji nije očekivala

Ksenija navodi da se u Italiju doselila iz ljubavi, ali je vrlo brzo postalo jasno da joj svakodnevica ne izgleda onako kako je zamišljala — najviše zbog posla. Zaposlila se u manjem hotelu, gde je prvobitno trebalo da pere sudove. Međutim, posao se brzo proširio, pa je postala i čistačica i spremačica.

Kako je objasnila: "Svakog jutra moram da operem sve sudove, očistim deo kuhinje, iznesem smeće, sredim hol i operem ulazna vrata", rekla je u snimku nastalom tokom radnog dana.

Javna ispovest iz frustracije

Iako se, kako kaže, dugo žalila prijateljima i porodici, tek je sada rešila da svoju priču ispriča javno. U emotivnom videu otvorila je dušu i izgovorila sve što joj se godinama skupljalo.

"Da, ovo vam je život u Italiji i posao u inostranstvu, mislim, posao u inostranstvu. Udala sam se ovde, a ne bih došla ni luda. Bukvalno sam ostavila sve što sam imala u Beogradu, moj divan život, prijatelje, porodicu i sve ostalo, da bih došla ovde da živim, navodno da živim. Ali ovo nije život, ovo je životarenje i najobičnije mučenje. Više nemam ni kome da se žalim. Ako još jednom nešto o ovome kažem prijateljima ili porodici, ima da me linčuju s punim pravom, ali s punim pravom", istakla je.

Poruka svima koji idealizuju odlazak na Zapad

Na kraju je uputila oštro upozorenje onima koji veruju da je život u inostranstvu uvek bolji.

"Kad vam neko kaže: "Zapad, bolji život i ostalo", nemojte da se zaluđujete. Beograd je Beograd, Srbija je Srbija i to nijedna zemlja neće moći da zameni. Ovo važi za one koji nisu spremni da se apsolutno promene. A zašto bih ja menjala celu sebe? Zarad čega?", zaključila je Ksenija.

Reakcije drugih žena: od potpune podrške do drukčijih sudbina

Njen video izazvao je lavinu komentara. Mnoge žene iz Srbije podelile su slična iskustva iz Italije:

"Živela sam u Toskani 15 godina, sestra i ja, i svake godine sam govorila: "Ove godine idem kući". Vratila sam se tokom korone i hvala Bogu da jesam. Teško je u IT sektoru jer si uvek stranac i gledaju te kao da si treća klasa, a neobrazovani ljudi ti govore da si glupača, iako imaš dva fakulteta. Italija nije fantazija, možda jeste Albancima, ali ne nama!"

Druga korisnica dodala je svoje iskustvo: "Ceo život sam provela u Italiji, najgora država, nažalost. Tuga, depresija, zatvor na kulturan način. I konačno sam oživela kad sam otišla odatle posle mnogo godina."

Ipak, javili su se i oni koji su prošli potpuno suprotnu priču - razočaranje nakon dolaska u Srbiju.

"Ja sam iz Austrije došla u Srbiju, udala se ovde i katastrofa mi je. Od sistema, načina života, mentaliteta, plata, posla – svega. Vraćamo se u Austriju. Nije svakome Srbija predivna", napisala je jedna žena poreklom iz Hrvatske.

