Slušaj vest

Posne palačinke mogu biti iznenađujuće ukusne i mekane čak i bez mleka i jaja. Zahvaljujući gaziranoj vodi, testo postaje prozračno i lako, pa su ove palačinke idealne za doručak, brzu užinu ili slatku pauzu uz kafu. Odlično se slažu sa posnim nadevima poput džema, svežeg voća ili mlevenih oraha.

Sastojci:

1 šolja brašna (pšenično, speltino ili heljdino)

1 šolja gazirane vode

Prstohvat soli

pola kašičice praška za pecivo

1 kašičica šećera

Palačinke Foto: Profimedia

Priprema:

Najpre u jednoj većoj posudi sjedinite brašno, so, šećer i prašak za pecivo. Uz stalno mešanje lagano ulivajte gaziranu vodu kako biste dobili ujednačenu, glatku smesu.

Ostavite je da kratko odstoji, oko 5-10 minuta. Za to vreme zagrejte tiganj. Kada je dovoljno topao, sipajte malu količinu testa i ravnomerno ga rasporedite. Palačinku pecite na umerenoj temperaturi dok donja strana ne porumeni, zatim je okrenite i završite pečenje još minut ili dva. Gotove palačinke napunite omiljenim filom i poslužite dok su tople.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Palačinke od sira i krompira