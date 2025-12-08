Ako postite na vodi, ove palačinke su savršene za vas: Ukusne, savšeno meke i vazdušaste!
Posne palačinke mogu biti iznenađujuće ukusne i mekane čak i bez mleka i jaja. Zahvaljujući gaziranoj vodi, testo postaje prozračno i lako, pa su ove palačinke idealne za doručak, brzu užinu ili slatku pauzu uz kafu. Odlično se slažu sa posnim nadevima poput džema, svežeg voća ili mlevenih oraha.
Sastojci:
1 šolja brašna (pšenično, speltino ili heljdino)
1 šolja gazirane vode
Prstohvat soli
pola kašičice praška za pecivo
1 kašičica šećera
Priprema:
Najpre u jednoj većoj posudi sjedinite brašno, so, šećer i prašak za pecivo. Uz stalno mešanje lagano ulivajte gaziranu vodu kako biste dobili ujednačenu, glatku smesu.
Ostavite je da kratko odstoji, oko 5-10 minuta. Za to vreme zagrejte tiganj. Kada je dovoljno topao, sipajte malu količinu testa i ravnomerno ga rasporedite. Palačinku pecite na umerenoj temperaturi dok donja strana ne porumeni, zatim je okrenite i završite pečenje još minut ili dva. Gotove palačinke napunite omiljenim filom i poslužite dok su tople.
(Kurir.rs/Informer)
