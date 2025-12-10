Slušaj vest

Ser Bendžamin Slejd, baron koji potiče od kralja Čarlsa III, traži novu suprugu koja će mu roditi naslednika. Ovaj 79-godišnji Britanac napravio je profil na Tinderu, objavio oglase u novinama i glumio u seriji, a sve u nadi da će pronaći suprugu, barem dve decenije mlađu od njega.

Time Bendžamin nastavlja svoju potragu koja traje već nekoliko decenija, a za svoju novu suprugu ima spisak bizarnih pravila i zahteva. Istakao je da traži ženu koja može da vodi dva dvorca, imanje i močvaru s tetrebima, te da mora da bude u stanju da rodi dva sina. Svojoj supruzi bi plaćao oko 58 hiljada evra godišnje, uz bonuse. Uz to bi joj priuštio sve što želi – automobile, kuću, hranu, godišnje odmore i ostale troškove.

U galeriji pogledajte fotografije ser Bendžamina Slejda:

1/4 Vidi galeriju Ser Bendžamin Slejd Foto: Printscreen/ Instagram/ sirbenjaminslade

Iako planira da novoj izabranici finansira sve što želi, hteo bi da ona ima "malo privatnog kapitala i prihoda". Takođe, Bendžamin se nada da će njegova buduća supruga biti obrazovana u području prava i računovodstva, ali to nije uslov.

Slejd bi voleo da je njegova nova supruga dobra plesačica u dvorani i smatra da bi bilo korisno da ima dozvolu za helikopter, kako prenosi LADBible. Rekao je da mu ne smetaju žene iz Kanade, Amerike, Nemačke i severne Evrope, ali ne želi suprugu iz država čiji nazivi počinju slovom "I" i čije zastave imaju zelenu boju, kao ni suprugu iz Škotske. Takođe, želi da pronađe ženu koja u horoskopu nije Škorpija, koja ne čita "The Guardian" i koja nije iz zemlje u kojoj se zimi ne nose kaputi.

Bendžamin želi suprugu koja igra bridž, tavlu i rešava ukrštene reči, koja je fizički aktivna i zna da pliva. Osim toga, mora da živi sedam godina kako bi mogao da joj ostavi svoju imovinu bez plaćanja poreza.

Još neki od uslova koje ima za buduću ženu su da mora da ima dozvolu za sačmaricu, mora da ima grb, ne sme da se drogira i pije alkohol i mora da bude visoka barem 168 centimetara.

"Mogu da imam dva sina, tri bi bila bolja, ali ako dobijem dva sina, to spasava situaciju. Uvek imate damu kod kuće jer žene vode kuće. Ljudi misle da je to seksistički, ali Džejn Ostin je rekla da ako imate veliku kuću, potrebna vam je žena. Žene upravljaju osobljem i imaju oko za to", istakao je on.

Bendžamin je sedmi baron Maunsel House-a, s najnižom titulom u britanskoj hijerarhiji časti. Slejd je ranije bio u braku s Polinom Majbarg, a razveli su se 1991. godine. Kao razlog je naveo to što mu je njenih 17 mačaka bilo previše. S američkom spisateljicom Sarom Sandej je dobio ćerku, nakon uspešne vantelesne oplodnje, ali je na kraju otkazao venčanje s njom i više nisu u kontaktu. S ćerkom takođe nema nikakav odnos. Iako već ima dete, Slejd želi muškog naslednika, stoga već decenijama traži novu partnerku.

Video: Supruga Darka Radovanovića