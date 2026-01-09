Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju da se med često falsifikuje i meša s jeftinim sirupima, a kupci, vođeni željom da podrže domaće proizvođače, često i ne znaju šta zapravo kupuju. Evo kako da proverite da li je med koji imate zaista prirodan.

Zlatna boja, gusta tekstura, etiketa sa slikom pčele i natpisom "domaći med" - na prvi pogled sve deluje savršeno prirodno. Ipak, mnogi proizvodi na tržištu s pčelama imaju vrlo malo veze. Med se često razblažuje, meša sa sirupima ili uvozi iz zemalja sa sumnjivim standardima kvaliteta.

Ako niste sigurni u poreklo svog meda, možete uraditi nekoliko jednostavnih testova kod kuće:

1. Test sa vodom

U čašu vode stavite kašičicu meda. Pravi med će pasti na dno i polako se razliti, dok će lažni odmah početi da se rastapa jer sadrži vodu ili sirup.

2. Test kapanjem

Kapnite malo meda na list papira. Ako se upije i ostavi mokar trag, verovatno je razblažen. Pravi med ostaje gust i ne upija se.

Med Foto: Kurir Televizija

3. Test kristalizacije

Prirodni med vremenom kristalizuje - postaje gušći i zrnast. Ako med ostaje tečan mesecima, postoji velika šansa da nije pravi.

4. Test mirisa i ukusa

Pravi med ima izraženu aromu biljaka s kojih je sakupljen. Ako miriše na karamelu, alkohol ili nema nikakav ukus, reč je o lažnom medu.

Ako kupujete od malih proizvođača, raspitajte se gde su pčelinjaci i postoji li mogućnost da ih posetite. Obratite pažnju i na teksturu: med koji se peni ili ima karamelasti ukus često je pregrejan ili razblažen.

Na kraju, zapamtite, dobar med nije samo sladilo, već živi proizvod koji spaja rad pčela, prirode i pčelara. Birajte proverene proizvođače i ne dozvolite da vas zavara lepa etiketa.

VIDEO: Vazduh iz košnice za zdravlje ljudi: