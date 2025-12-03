Slušaj vest

Posna carska pita je pravo otkriće za sve koji žele uživati u bogatom ukusu, a pritom ostati verni posnim običajima. Ovaj jednostavan, ali ukusan recept omogućava vam da uživate u zdravoj i laganoj poslastici koja se pravi brzo, bez potrebe za komplikovanim pripremama.

Ono što je posebno kod ove pite je to što, čak i nakon nekoliko dana, ostaje mekana i sveža, što je čini idealnim izborom za sve one koji žele praktičan i ukusan obrok ili užinu. Sa samo nekoliko sastojaka, možete stvoriti pravo čudo u kuhinji, a ukus i miris ove pite zasigurno će osvojiti sve članove porodice. Ako volite posne specijalitete koji su i zdravi i puni ukusa, ova pita će postati pravi favorit u vašem domu.

Sastojci:

3 šoljice običnog belog brašna

3 šoljice kukuruznog brašna

kesica praška za pecivo

3 šoljice kisele vode

3 šoljice ulja

3 kisela krastavčića

1 šargarepa iz turšije

2 paprike iz turšije

150 g biljnog kačkavalja

pola kafene kašičice soli

origano ili bosiljak (opciono)

čeri paradajz za dekoraciju (opciono)

Posna carska pita



Priprema:

U činiju sipajte obično belo brašno, kukuruzno brašno i prašak za pecivo. Krastavčiće i šargarepu izrendajte, a papriku iseckajte na sitne kockice, pa dodajte smesi. Potom ulijte kiselu vodu i ulje, posolite i dodajte 100 grama biljnog kačkavalja iseckanog na kockice. Varjačom dobro izmutite sve sastojke dok smesa ne postane kompaktna.

Sipajte smesu u silikonske kalupe, preko pripremljene smese pospite preostalih 50 grama kačkavalja koji ste prethodno sitno izrendali, odozgo dodajte origano ili osušeni bosiljak, pa stavite u rernu zagrejanu na 200 stepeni i pecite dvadesetak minuta.

Zahvaljujući ulju carska pita će biti vazdušasta, a tokom pečenja kockice biljnog kačkavalja će se rastopiti, pa će pita imati neodoljiv ukus. Kačkavalj na gornjem sloju pite će se takođe rastopiti i stvoriti divnu koricu koja čuva svežinu unutar pite.

Ovako spremljenu posnu carsku pitu možete da služite dok je topla, ali i kad se sasvim ohladi kao deo predjela, uz dodatno iseckane kockice biljnog kačkavalja i čeri paradajz.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

