Posle kupovine cipela ili torbi, u kutiji često pronađemo male kesice sa natpisom "silika gel", koje većina ljudi automatski baca. Ipak, ove sitne kuglice imaju izuzetnu moć upijanja vlage i mogu da budu izuzetno korisne u mnogim svakodnevnim situacijama – naročito kada je potrebno brzo osušiti mokru obuću.

Sušenje mokrih cipela bez oštećenja

Silika gel kesicu možete iskoristiti za mnoge stvari Foto: Profimedia

Tokom kišnih i hladnih dana obuća se lako natopi vodom. Najčešća greška je stavljanje patika ili cipela direktno na radijator, što može da deformiše materijal i oslabi lepak. Umesto toga, mnogo bolju uslugu pružiće upravo silika gel.

Ove kuglice mogu da apsorbuju i do 40% svoje mase, pa je dovoljno da sakupite kesice koje dobijate uz kupovinu, odložite ih u teglu i po potrebi ubacite nekoliko komada u mokre cipele. Obično je dovoljno da ostanu unutra tokom noći. Za još brži efekat, obuću možete približiti izvoru toplote, ali ne preblizu kako se ne bi oštetila.

Još praktičnih načina da iskoristite silika gel

1. Kada se telefon pokvasi

Silika gel kesice možete iskoristiti ako pokvasite mobilni Foto: Jakob Berg / Alamy / Profimedia

Ako vam uređaj završi u vodi, izvadite bateriju (ako je moguće), kao i SIM i memorijsku karticu. Sve delove ostavite u dobro zatvorenoj kesi sa silika gelom i nakon nekoliko dana pokušajte ponovo da uključite telefon.

2. Nakit koji ne tamni

Srebro reaguje na vlagu i brzo potamni. Jedna kesica sa gelom u kutiji za nakit može značajno usporiti taj proces i očuvati sjaj.

3. Čuvanje suvih namirnica

Namirnice skladištene u staklenim teglama možete očuvati silika gel kesicama Foto: Shutterstock

Namirnice poput pirinča, brašna i testenine ne podnose vlagu. Prebacite ih u hermetičke posude i na polici držite par kesica silika gela – tako ćete sprečiti kvarenje i grudvanje.

4. Zaštita knjiga i važnih dokumenata

Ako knjige ili papire odlažete u prostorijama sa povećanom vlagom, poput podruma ili garaže, dodajte nekoliko kesica u kutije ili police. One će sprečiti bubrenje papira i pojavu buđi.

