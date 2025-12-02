Slušaj vest

Frustracija zbog pucanja tek kupljenih najlonki već pri prvom nošenju poznata je mnogim ženama. Baš kao što kožna odeća zahteva specifično održavanje, a vuneni džemperi poseban način pranja, tako i osetljivi materijali poput najlona traže adekvatnu pažnju kako bi im vek trajanja bio duži.

Najlonke su izrađene od vrlo elastičnih materijala, najčešće mešavine najlona i poliestera, kako bi se osigurala fleksibilnost i prijanjanje uz telo. Međutim, navedeni materijali su po svojoj prirodi osetljivi, što znači da čak i najmanje zapinjanje ili preterano rastezanje može dovesti do oštećenja.

Prema pisanju Mirrora, jedna žena je pronašla neobično, ali navodno vrlo delotvorno rešenje za ovaj problem.

Trik da se najlonke ne pocepaju

Lidija Altman, koju naTikTokuprati više od 128.000 ljudi, podelila je metodu kojom nastoji da obezbedi maksimalnu iskoristivost svakog novog para čarapa. U videu, otvarajući novo pakovanje najlonki, objasnila je kako je ovaj trik važan u situacijama kada čarape imaju izuzetno kratak vek trajanja pre nego što se unište.

Najlonke Foto: Rachko / Alamy / Profimedia

Postupak je sledeći:

1. Nove najlonke potrebno je kratko staviti pod mlaz hladne vode

2. Potrebno je nežno iscediti višak vode, čarape trebaju da budu vlažne, ali ne natopljene

3. Vlažne najlonke stavljaju se u kesicu sa zatvaračem (ili bilo koju drugu plastičnu kesicu koja može hermetički da se zatvori)

4. Kesica s čarapama odlaže se u zamrzivač na 24 sata.

Lidija tvrdi da ovaj postupak drastično povećava izdržljivost materijala i da će čarape trajati duže, čime se dugoročno ostvaruje finansijska ušteda.

Nakon isteka 24 sata, najlonke treba izvaditi i ostaviti ih nekoliko sati na sobnoj temperaturi kako bi se odledile i osušile pre nošenja. Iako ideja o stavljanju odevnih predmeta u zamrzivač može delovati nekonvencionalno, stručnjaci potvrđuju da za navedeni postupak postoji naučna osnova.

Simon Eliot, osnivač i operativni direktor brenda odeće Clifton, objasnio je za NBC kako niske temperature deluju na materijal.

"Zamrzavanje najlonki može privremeno ojačati vlakna zatezanjem njihovih veza. Ovaj proces pomaže u učvršćivanju strukture materijala, čime se smanjuje rizik od pucanja'', kaže Eliot.

Osim trika sa zamrzavanjem, postoji još nekoliko načina za prevenciju oštećenja na ovako osetljivim komadima odeće. Ključno je osigurati glatkoću kože pre oblačenja. Nanošenje hidratantne kreme ili losiona pomoći će da materijal lakše klizi preko kože, čime se smanjuje trenje koje može izazvati pucanje.

Takođe, stručnjaci preporučuju posebnu nežnost prilikom oblačenja i skidanja. Kad je reč o održavanju higijene, najlonke bi uvek trebalo staviti u mrežastu vrećicu za pranje veša. Time se sprečava njihovo zaplitanje s drugom odećom ili zapinjanje za dugmiće i rajsfešluse tokom mašinskog pranja, što predstavlja jedan od najčešćih uzroka oštećenja.

(Kurir.rs/net.hr)

