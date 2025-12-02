Slušaj vest

Mendi Martin, influenserka iz Kvinslenda u Australiji, izgubila je više od 65 kilograma i od tada prošla kroz sedam operacija kako bi potpuno transformisala svoj izgled.

Put ka potpunoj fizičkoj transformaciji koštao je oko 120.000 australijskih dolara, a rezultat je žena koja, kako sama kaže, živi svoju najodvažniju verziju sebe.

Mendi meni je promenila fizički izgled u potpunosti Foto: imbowifemandy/instagram

U emisiji "Hooked on the Look" Mendi je otvoreno govorila o tome kako je smršala i zašto je nastavila da menja svoj izgled.

„Prešla sam put od gojazne do seksi kreatorke sadržaja“, ispričala je pa dodala da u kojoj se, kaže, oseća slobodno i samouvereno.

Mendi je odrastala kao „uvek krupnije dete“, sa niskim samopouzdanjem. Pre skoro 20 godina upoznala je svog sadašnjeg supruga, Džona, preko igre World of Warcraft. Njih dvoje odlučili su da zajedno promene životne navike i izgube kilograme.

Rezultat? Mendi je izgubila više od 10 stonova, a prvu estetsku operaciju imala je 2009. u 24. godini.

Mendi pre i posle operacije Foto: Printscreen/Youtube/Truly

Telo koje je gradila sloj po sloj

Nakon mršavljenja, prošla je kroz zatezanje stomaka i podizanje ruku, zatim pet uvećanja grudi, a imala je i filere u usnama i obrazima.

„Džon je moja stena. Veliki smo tim, on je uključen u sve. Ne bih mogla bez njega,“ rekla je Mendi, govoreći o suprugovoj nepokolebljivoj podršci.

Otvoreno priznaje da želi da se razlikuje, da se vidi:

„Želim da me ljudi primete. Želim da se izdvajam. Nisam stala na gubitku kilograma odatle sam samo nastavila još jače.“

Put pod nož nije gotov

Uprkos kritikama, Mendi ne planira da stane. Već je zakazala novu operaciju. ugradnju implantata u zadnjicu u januaru 2026.

„Osećam se fantastično, osećam se kao prava ja. Ovo je telo koje sam oduvek želela. Volim da sam bimbo, volim da se tako izražavam. To je zabavno i potpuno ženstveno.“

Reakcije podeljene, ali burne

YouTube klip o njenoj transformaciji izazvao je lavinu reakcija.

Jedan korisnik je napisao: „Srce mi puca što je otišla u te krajnosti. Delo­vala je iskreno.“

Drugi je kratko dodao: „Izgledala je bolje pre operacija.“

Treći komentar glasio je: „Ovo je otišlo predaleko. U redu je ponešto ulepšati, ali preterivanje nikome ne stoji.“