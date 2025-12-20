Slušaj vest

Džigericuprosto ili volite ili ne volite, ne postoji sredina. Za mnoge je pravi izazov spremati je, posebno ako želite da zadržite njenu sočnost i bogat ukus, a da pritom izbegnete gorčinu ili suvoću.

Uz nekoliko jednostavnih tehnika i pravih sastojaka, džigerica može postati izuzetno ukusno i elegantno jelo.

Koji je najbolji način da se pripremi džigerica?

Izvadite džigericu (jagnjeća ili sivnjska) i ubrusom uklonite višak tećnosti sa nje. Potom, obilno je posolite morskom solju.

Zagrejte tiganj od livenog gvožđa na jakoj vatri i dodajte kašiku ulja. Kada ulje počne da cvrči, pažljivo spustite džigericu u tiganj. Smanjite temperaturu ringle, a zatim dodajte veliki komad putera. Ostavite da se džigerica sotira u penastom puteru 90 sekundi kako bi dobila zlatnu koricu sa jedne strane.

Džigerica Foto: Zoonar/Olena Yeromenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Okrenite je i pržite još 90 sekundi s druge strane, podešavajući temperaturu ako puter počne prebrzo da tamni. Sklonite tiganj sa ringle i prelijte džigericu zapečenim puterom još jedan minut pre serviranja.

Dodatni trik za mekšu džigericu

Ako želite da ublažite njen ukus, džigerica onda treba da bude potopljena u mleko sat ili dva pre pripreme. Ako pak želite zlatnu koricu, onda preko džigerice treba da blago pospete začinjenim brašnom.

Malo slatkog sirćeta, dodato u tiganj na kraju pripreme daje divnu, blago kiselu notu koja odlično uravnotežuje bogat ukus džigerice.

