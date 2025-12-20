Slušaj vest

Džigericuprosto ili volite ili ne volite, ne postoji sredina. Za mnoge je pravi izazov spremati je, posebno ako želite da zadržite njenu sočnost i bogat ukus, a da pritom izbegnete gorčinu ili suvoću.

Uz nekoliko jednostavnih tehnika i pravih sastojaka, džigerica može postati izuzetno ukusno i elegantno jelo.

Koji je najbolji način da se pripremi džigerica?
Izvadite džigericu (jagnjeća ili sivnjska) i ubrusom uklonite višak tećnosti sa nje. Potom, obilno je posolite morskom solju.

Zagrejte tiganj od livenog gvožđa na jakoj vatri i dodajte kašiku ulja. Kada ulje počne da cvrči, pažljivo spustite džigericu u tiganj. Smanjite temperaturu ringle, a zatim dodajte veliki komad putera. Ostavite da se džigerica sotira u penastom puteru 90 sekundi kako bi dobila zlatnu koricu sa jedne strane.

profimedia-0970476055.jpg
Džigerica Foto: Zoonar/Olena Yeromenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Okrenite je i pržite još 90 sekundi s druge strane, podešavajući temperaturu ako puter počne prebrzo da tamni. Sklonite tiganj sa ringle i prelijte džigericu zapečenim puterom još jedan minut pre serviranja.

Dodatni trik za mekšu džigericu
Ako želite da ublažite njen ukus, džigerica onda treba da bude potopljena u mleko sat ili dva pre pripreme. Ako pak želite zlatnu koricu, onda preko džigerice treba da blago pospete začinjenim brašnom.

Malo slatkog sirćeta, dodato u tiganj na kraju pripreme daje divnu, blago kiselu notu koja odlično uravnotežuje bogat ukus džigerice.

(Kurir.rs/Ona.rs)

Ne propustiteŽenaPileća džigerica zapečena u rerni: Sočno i jednostavno jelo koje će probuditi sva čula
profimedia-0969613441.jpg
ŽenaSVINJSKA DŽIGERICA NA MEDITERANSKI NAČIN: Italijani je obožavaju, a uz pomoć jednog običnog začina se pretvara u PUTER! (RECEPT)
screenshot-48.jpg
ZanimljivostiBEOGRAĐANIN POBESNEO PA ODBRUSIO: Vegan sam, NISAM BOLESTAN! Zašto mi jedete DŽIGERICU?
vegan-ishrana-muskarac-povrce.jpg
ŽenaU TRENDU, A ZDRAVO: Ovog proleća jede se baš ova hrana
supa.jpg

 VIDEO: Recept za gustu čorbu: 

Recept za gustu čorbu sa šargarepom i rezancima Izvor: Instagram/corbatariflerii