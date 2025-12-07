Slušaj vest

Mladalačkim izgledom i neverovatnom fleksibilnošću Keiko Gest impresionira ljude, pokazujući da su godine samo broj i da može da se bude itekako aktivan i u sedamdesetim.

Penzionerka kaže da je u najboljoj formi ikad jer često vežba gimnastiku, a može čak da napravi i špagu. Ona na društvenim mrežama radi na podsticanju prihvatanja tela i pokazuje da ljudi treba da se ponašaju i osećaju onoliko koliko se mlado osećaju.

Njene pratioce zapanjili su snimci na TikToku koji pokazuju Keiko kako vežba akrobatiku u gimnastičkoj sali, a najviše ih je oduševio video na kojem na karikama izvodi špagu.

Penzionerka je izvela nekoliko poprilično zahtevnih i impresivnih vežbi, a mnogi su je nazvali “inspiracijom” otkako je podelila svoj video. “Bravo!”, "Hrabra si, jaka i jednostavno neverovatna", "Ti si tako super! Tako si lepa!", poručili su joj.

Ona je pravi primer da vežbanjem, trudom i radom je sve moguće. Ljudi joj se, sa razlogom, dive, jer izgleda bolje od mnogih mlađih ljudi.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

VIDEO: Gimnastika: