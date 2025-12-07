Ona penzionerka je svima inspiracija: Kad vidite kako radi špagu, nećete moći da verujete (VIDEO)
Mladalačkim izgledom i neverovatnom fleksibilnošću Keiko Gest impresionira ljude, pokazujući da su godine samo broj i da može da se bude itekako aktivan i u sedamdesetim.
Penzionerka kaže da je u najboljoj formi ikad jer često vežba gimnastiku, a može čak da napravi i špagu. Ona na društvenim mrežama radi na podsticanju prihvatanja tela i pokazuje da ljudi treba da se ponašaju i osećaju onoliko koliko se mlado osećaju.
Njene pratioce zapanjili su snimci na TikToku koji pokazuju Keiko kako vežba akrobatiku u gimnastičkoj sali, a najviše ih je oduševio video na kojem na karikama izvodi špagu.
Penzionerka je izvela nekoliko poprilično zahtevnih i impresivnih vežbi, a mnogi su je nazvali “inspiracijom” otkako je podelila svoj video. “Bravo!”, "Hrabra si, jaka i jednostavno neverovatna", "Ti si tako super! Tako si lepa!", poručili su joj.
Ona je pravi primer da vežbanjem, trudom i radom je sve moguće. Ljudi joj se, sa razlogom, dive, jer izgleda bolje od mnogih mlađih ljudi.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
VIDEO: Gimnastika: